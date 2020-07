2.\u00a0

3.\u00a0\u00a0

4. \u00a0

5.

6.\u00a0

7.

8.\u00a0

9.\u00a0

10.\u00a0

\u00a011.\u00a0

12.\u00a0

13.\u00a0

14.\u00a0

15.

16.\u00a0

17.\u00a0

18.\u00a0

19.

20. .\u00a0

I sa vitiligom, ove su žene prelijepe

Fotografkinja Elisabeth Van Aalderen, koja se i sama nosi s dijagnozom vitiliga, kroz objektiv je odlučila pokazati kako se žene s tom bolešću mogu nositi uz pozitivan stav i biti prelijepe

<p>Kad ljudi vide nekoga s vitiligom, često vide samo nekoga s rijetkim promjenama na koži, no fotografkinja Elisabeth Van Aalderen ljude s vitiligom vidi drugačijim očima. I sama ima tu dijagnozu, pa je odlučila napraviti seriju fotografija sa ženama koje se moraju nositi s depigmentacijom dijelova kože, kako bi pokazala da se i iza kože koje mijenja boju kriju ljepota i pozitivan stav. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ona je prvi model s vitiligom</p><p>- Ono što nas izdvaja od drugih u većini slučajeva nas zapravo čini lijepima. Najvažnije je pritom da se osjećate ugodno u svojoj koži, bez obzira na to o kakvom je stanju - pojasnila je svoje motive. </p><p>Fotografije su objavljene na Facebooku, a prenio ih je portal <a href="https://brightside.me/creativity-photography/a-photographer-with-vitiligo-captures-the-beauty-of-women-with-the-same-condition-and-its-a-sight-to-behold-798112/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3eCJIHqvN3ffFycFnfTP04ZI-b2Tnr-6M1JDfEXbZnxs_L2mUpScjdnQI">Bright Side</a>, s kojeg su poručili da ih je Elizabeth duboko dirnula fotografijama. To im je bila inspiracija da ih podijele. </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5.</p><p>6. </p><p>7.</p><p>8. </p><p>9. </p><p>10. </p><p> 11. </p><p>12. </p><p>13. </p><p>14. </p><p>15.</p><p>16. </p><p>17. </p><p>18. </p><p>19.</p><p>20. . </p>