Francuski liječnici opisali prvi slučaj bebe zaražene koronom tijekom trudnoće kroz posteljicu

Najviša koncentracija virusa SARS-CoV-2 bila je u posteljici, a od tamo je prošao kroz pupčanu vrpcu do bebe gdje se razmnožio, opisali su liječnici slučaj mlade trudnice koja je rodila na carski rez

<p>Muško novorođenče, rođeno u ožujku, imalo je oteklinu mozga i neurološke simptome povezane s Covidom-19 kod odraslih osoba, no u međuvremenu se oporavilo, objavili su u časopisu Nature Communications.</p><p>Ranija istraživanja ukazivala su na mogućnost prijenosa virusa s majke na fetus no studija pruža prve dokaze, kaže glavni autor rada Daniele De Luca, liječnik iz bolnice Antoine Beclere pokraj Pariza.</p><p>"Pokazali smo da je prijenos kroz posteljicu s majke na fetus moguć tijekom zadnjih tjedana trudnoće", kazao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gdje sve moramo nositi masku?</strong></p><p>Prošlog tjedna talijanski znanstvenici objavili su da je njihovo istraživanje 31 trudnice hospitalizirane zbog covida-19 "snažno sugeriralo" da se virus može prenijeti na nerođeno dijete.</p><p>Studija objavljena u medicinskom časopisu JAMA u ožujku koja je izvijestila o sličnom broju trudnica s Covidom-19 došla je do istih zaključaka.</p><p>No dokazi nisu bili čvrsti.</p><p>"Morate analizirati krv majke, plodnu vodu, krv novorođenčeta, posteljicu...", kazao je De Luca.</p><p>"Prikupljanje svih tih uzoraka tijekom pandemije nije jednostavno. Zbog toga se sumnjalo, ali nije bilo dokazano".</p><p>De Luca i njegov tim prikupili su sve to u slučaju trudnice u 20-im godinama života koja je hospitalizirana početkom ožujka.</p><p>Zbog toga što je rodila carskim rezom liječnici su mogli prikupiti sve uzorke bez kontaminacije.</p><p>Najviša koncentracija virusa SARS-CoV-2 bila je u posteljici, otkrili su znanstvenici.</p><p>"Od tamo je prošao pupčanom vrpcom do bebe gdje se razmnožio", kazao je De Luca. "To je put prijenosa".</p><p>Beba je razvila teške simptome 24 sata nakon poroda uključujući tešku ukočenost tijela, oštećenja bijele tvari u mozgu i iznimnu nadražljivost.</p><p>Prije nego što su se liječnici usuglasili oko moguće terapije simptomi su se počeli povlačiti i nakon tri tjedna beba se u potpunosti oporavila.</p><p>Tri mjeseca kasnije ni majka više nije imala simptome.</p><p>"Loša je vijest da se to dogodilo i da se može dogoditi", kaže De Luca. "Dobra je vijest da je to rijetko - vrlo rijetko u odnosu na globalnu populaciju".</p><p>Među tisućama beba koje su rodile trudnice oboljele od Covida-19 tek jedan ili dva posto bilo je pozitivno na virus, a čak i manje imalo je teže simptome, kaže Marian Knight sa Sveučilišta Oxford koja podsjeća da je najvažnije da se trudnice drže propisanih mjera za ograničavanje širenja virusa.</p>