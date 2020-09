Na po\u010detku \u010dak nije znala kako \u0161utirati loptu, no sad je mo\u017ee okretati, vrtjeti i izvoditi vratolomije zadr\u017eavaju\u0107i savr\u0161enu kontrolu nad loptom. \u017deli inspirirati i druge mlade djevojke da se posvete ovom, prete\u017eno mu\u0161kom sportu. Trenuta\u010dno njezinu publiku \u010dini oko 70 posto djevojaka pa je ve\u0107 prona\u0161la na\u010din kako da dopre do njih.

- Trenirala sam ples 18 godina i taman sam trebala maturirati, no zapravo nisam znala \u010dime bih se bavila poslije toga. Gledala sam \u017eenski Svjetski kup iako nikad prije nisam gledala nogomet i pomislila kako to izgleda jako dobro. \u017deljela sam poku\u0161ati ne\u0161to druga\u010dije. Imala sam prijatelja koji je bio freestyler i ispri\u010dao mi je o svim mogu\u0107nostima freestyle nogometa te o \u010dinjenici da se svega nekoliko \u017eena u Ujedinjenom Kraljevstvu time bavi. Znala sam da \u017eelim nastupati, no nisam vi\u0161e imala isti osje\u0107aj prema plesu -\u00a0prepri\u010dala je Lia dodaju\u0107i kako joj nije bilo jednostavno u svijetu plesa.

Profesionalni plesa\u010di \u017eive u vrlo kompetitivnom okru\u017eenju i te\u0161ko je doprijeti u njihove krugove.

Stalna odbijanja na audicijama i kritika trenera utjecala je na njezino samopouzdanje, pa je po\u017eeljela promjenu.

- Ne govorim o svojim iskustvima odbacivanja na TikToku ili na Instagramu, no zbilja sam puno toga pro\u0161la s plesom. Mislim da je to razlog za\u0161to sam se \u017eeljela posvetiti ne\u010demu drugome. Nisam imala karakter ni osobnost dovoljno sna\u017enu da nastavim s plesom nakon toliko odbijenica. U svijetu plesa mnogo toga je u izgledu - kako izgleda\u0161, \u0161to jede\u0161, koliko si te\u0161ka. Nisam mogla podnijeti taj stres i pritisak i to nije bilo za mene. Freestyle nogomet ipak je otvoreniji i namijenjen je svima. Nema veze kako izgleda\u0161 ni odakle dolazi\u0161 - ispri\u010dala je.

- Sve \u0161to ti treba su kopa\u010dke i nogometna lopta. \u010cak ti ne trebaju ni kopa\u010dke, mo\u017ee\u0161 biti bosa. Za to ne mora\u0161 pla\u0107ati satove i trikove. Mo\u017ee\u0161 nau\u010diti online, na dru\u0161tvenim medijima i YouTubeu. I sama radim tutoriale za po\u010detnike na TikToku -\u00a0poja\u0161njava.

Ka\u017ee kako ju je privukla atraktivnost i otvorenost freestyle nogometa te \u010dinjenica da se njime mogu baviti svi koji dovoljno uporno vje\u017ebaju. Ples je povezan s elitizmom, a freestyle nogomet nije, mislila je te odlu\u010dila oku\u0161ati se.

- Ovaj je sport slabo poznat i \u010dini mi se da zato \u0161to u nazivu sadr\u017ei rije\u010d nogomet mlade djevojke misle da to nije za njih, da je rije\u010d o mu\u0161kom sportu. No to uop\u0107e nije tako. Freestyle nogomet je potpuno razli\u010dit\u00a0od nogometa i za po\u010detak djevojke i mladi\u0107i imaju posve jednake \u0161anse za uspjeh. Otkad sam po\u010dela, vidjela sam mnoge mlade cure koje su uzele loptu i po\u010dele izvoditi trikove, tako da se radujem \u0161to sport raste. No on postoji ve\u0107 15 godina. Kroz dru\u0161tvene medije djevojke mogu vidjeti da je to zanimljivo, a mnoge tinejd\u017eerice mi se na TikToku i Instagramu javljaju pitaju\u0107i me za savjete, kazala je.

Kad se po\u010dela baviti ovim sportom imala je 21 godinu i\u00a0 u samo dvije godine postala je profesionalka, pa se mnogima \u010dini da je to te\u0161ko posti\u0107i. No ona ih uvjerava kako svatko mo\u017ee biti na njezinom mjestu ako se potrudi i ima dovoljnu koli\u010dinu strasti.

- Na po\u010detku ni\u0161ta nisam znala napraviti. No imala sam u glavi viziju i cilj \u0161to \u017eelim posti\u0107i i krenula sam od toga. Za freestyle morate biti fleksibilni, pa djevojke imaju ve\u0107u mogu\u0107nost izvo\u0111enja akrobatskih trikova nego mladi\u0107i. Ne trebaju vam neke specifi\u010dne fizi\u010dke predispozicije jer sve drugo nadogra\u0111ujete treningom. No \u0161to vi\u0161e vje\u017ebate, to \u0107ete biti bolji. Budu\u0107i da sam trenirala ples i gimnastiku, sretna sam jer mogu vi\u0161e nego pojedinci koji su u freestyleu i po 10 godina. No i vi to mo\u017eete posti\u0107i vje\u017ebom, meni je samo bilo lak\u0161e zbog prethodnih sportova. Iako se na po\u010detku \u010dini nemogu\u0107im, nije tako. Uz vje\u017ebu mo\u017eete posti\u0107i \u0161to god \u017eelite -\u00a0tvrdi Lia.

Prije pandemije nastupala je pred publikom u Chelseaju i Tottenhamu, no s karantenom je svoje vje\u0161tine odlu\u010dila\u00a0prikazati online. Nedostaje joj gu\u017eva \u017eive publike, no tje\u0161i je \u010dinjenica da kroz dru\u0161tvene medije mo\u017ee doprijeti do ve\u0107eg broja ljudi.

- U plesu je te\u0161ko jer ima puno odbijanja, a toga nema u freestyle nogometu. Nisam iskusila odbijanje od kad sam se po\u010dela time baviti. Freestyle mi je dao slobodu i neovisnost koje sam toliko o\u010dajni\u010dki trebala. Treniram sama, onoliko koliko \u017eelim i nitko mi ne govori da ovo ili ono radim pogre\u0161no -\u00a0kazala je.

No \u010desto i napravi pogre\u0161ke i \u017eeli da to njezini pratitelji vide. Pogre\u0161ke i ustajanje nakon toga su sastavni dio njezinog putovanja u pobolj\u0161anju vje\u0161tine. Vjeruje kako ljudima uvid u njezine gre\u0161ke omogu\u0107uje u gradnji samopouzdanja.

- Na dru\u0161tvenim medijima \u010desto vidite namje\u0161tene scene koja su besprijekorne. Kad sam tek krenula, vidjela sam te savr\u0161ene snimke i bila sam malo razo\u010darana. Pomislila sam kako je nemogu\u0107e da bude toliko dobro. Da su ti ljudi toliko savr\u0161eni. No svi znaju da freestyle zna\u010di da \u0107e vam lopta \u010desto ispadati. To je dio svega. Pokazujem svoje neuspjehe jer \u017eelim da ljudi budu svjesni stvarnosti. \u017delim ih inspirirati, a ne otu\u0111iti se od njih. Kad tek po\u010dinjete u\u010diti, ni\u0161ta ne znate. Te\u0161ko je izgraditi povjerenje. \u010cak i za mene koja sam trenirala satima postoje trikovi koje ne mogu izvoditi dugo. \u017delim da ljudi znaju kako je to normalno i \u017eelim osna\u017eiti mlade \u017eene koje ma prate da nastave \u010dak i ako pogrije\u0161e -\u00a0zaklju\u010dila je Lia.