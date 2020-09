Ravna, \"speglana\" kosa za urednu frizuru u minuti

Ove jeseni bit \u0107e tra\u017eene te ravne kose, koje \u017eene u samo par minuta mogu skupiti u rep i imati jednostavnu i urednu frizuru, kako se ne bi trebale pretjerano brinuti da im kosa leti na sve strane. Osim ravnih hit \u0107e biti i dalje ti vje\u010dito tra\u017eeni lagani valovi, a bob u blago valovitoj varijanti frizura je koja odli\u010dno pristaje mnogim \u017eenama i oblicima lica, tuma\u010di Mu\u017eek.

POGLEDAJTE VIDEO: Lude dugine boje za umjetni\u010dke frizure

\u0160to se ti\u010de njege, primijetila je da mnoge ne \u010de\u0161ljaju kosu dovoljno, \u0161to je osnova lijepe i njegovane frizure.

To se vidi po tome \u0161to se te sitne lasi zapetljaju, uglavnom ispod kose, \u0161to onda treba dodatno raspetljavati.

Predla\u017ee vi\u0161e \u010de\u0161ljanja, op\u0107enito, jer ako su zapetljanje, te male lasi lako se mogu o\u0161tetiti, a kosa se time generalno o\u0161te\u0107uje. Ku\u0107na njega je bitna, pa predla\u017ee maske od lista aloe vere, banane, crnog \u010daja ili \u2013 maslaca.

Banana, aloe vera i maslac za revitalizaciju kose

Svaki od tih sastojaka ima svoju namjenu, mo\u017ee revitalizirati kosu. Banana je odli\u010dna za tanke i be\u017eivotne kose, aloe vera i maslac je odli\u010dno hidratiziraju, a crni \u010daj vra\u0107a sjaj u samo par minuta. Tu su i slavni med, avokado, pa \u010dak i mlije\u010dni proizvodi poput jogurta, koji kosi daju hranjivost i meko\u0107u.

- No, napominjem, prije svih tih maski, koje je dobro dr\u017eati na kosi barem 20-tak minuta, treba dobro ra\u0161\u010de\u0161ljati kosu, kako bi svaka las bila dobro oblo\u017eena hranjivim sastojcima \u2013 istaknula je Mu\u017eek.

Nijansa vina jedna je od najljep\u0161ih

Njezina kolegica Ana Ku\u0161tre, iz salona \"Do \u0161minke i frizure za pol vure\" isti\u010de kao jednu od hit boja jeseni \u2013 nijansu vina.

\u2013 Ovaj ton je idealan za sve one koje vole tamnije boje, dok zlatnu predla\u017eem kao lijepu alternativu. Te boje nose se u svim varijantama, od balayagea do klasi\u010dnih pramenova i jednobojnih opcija. Predla\u017eem i stil koji \u0107e vam u\u0161tedjeti \u010desti odlazak frizeru, a to je bojanje korijena u tamniju, odnosno prirodnu boju - komentira Ku\u0161tre.

Na taj na\u010din izrast se manje vidi, a i mogu\u0107e je pramenove poslo\u017eiti na na\u010din da kosa bude blago nijansirana, \u0161to daje dojam prirodnosti. Osim toga, u trendu su frizure koje su prilago\u0111ene teksturi kose, a koje tako\u0111er smanjuju broj dolazaka u salone.

Maske u boji kosi daju dinamiku

Ako \u017eelite promjene, predla\u017ee maske u boji za kosu, primjerice za vrhove, \u0161to se ne\u0107e previ\u0161e istaknuti te \u0107e kosi dati na dinamici i vizualnom volumenu.

- Za odr\u017eavanje frizure posebno one tanke ili sklone lu\u010denju masno\u0107e idealno je kori\u0161tenje suhih \u0161ampona. On se stavlja prije izlaska ili odlaska van, no treba znati da on za\u010depljuje pore. Ne treba spavati s time na kosi, idealno je da se skine. Mo\u017ee dovesti i do pojave prhuti, ako je tjeme zagu\u0161eno tim prahom i tako stoji danima ili satima \u2013 istaknula je Ku\u0161tre.

Trend frizura koje isti\u010du prirodnu teksturu kose

Jednostavnost kose i frizure najavljuje i Petra Grani\u0107 Glowatzky iz zagreba\u010dkog Studija za njegu kose Etra. Isti\u010de da su se \u017eelje pojednostavile te najavljuje trendove frizura koje je lako odr\u017eavati kod ku\u0107e.

- Bitno je na kosi istaknuti prirodan pad, ova jesen bit \u0107e u znaku kose koja otkriva svoju pravu teksturu i ljepotu. Nosit \u0107e se frizure koje su lako odr\u017eive, lepr\u0161ave te vi\u0161e slojevite, du\u017eine do ramena. Iako bit \u0107e popularne i kratke frizure, naro\u010dito za one koje ne \u017eele pretjeranu brigu oko kose. No, opet, to su prirodnije forme, neoptere\u0107ene nekim posebnim trendovima. Bitno je da prati teksturu kose i djeluje skladno s licem \u2013 otkrila nam Grani\u0107 Glowatzky.

Njezina koloristica iz salona, Ivana Mili\u010devi\u0107, kao najva\u017enije isti\u010de prirodne nijanse kose koje kombinira.

- Popularna je kombinacija balayage s parcijalnim pramenovima koji se tapiraju i farbaju u jednu nijansu, a ostatak kose u drugu, time se posti\u017ee prirodan izgled \u2013 izjavila je Ivana. Za instant osvje\u017eenje predla\u017ee preljeve koji \u0107e kosi dati sjaj.