Gaia Naturelle predstavlja novi proizvod za vitalnu energiju

Riječ je o dodatku prehrani u obliku praha, osmišljenom za stabilnu energiju, bolju koncentraciju i dugoročnu zaštitu stanica, zahvaljujući jedanaest pažljivo odabranih aktivnih sastojaka, uključujući nikotinamid ribozid (NR), ekstrakt lista manga, zeleni čaj, ginseng, L-karnitin, glutation i piperin.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Post | Video: 24sata/pixsell

E11xir Drink kombinira sastojke koji djeluju sinergijski: NR kao prekurzor NAD+ molekule ključne za staničnu energiju, ekstrakti manga i zelenog čaja za mentalnu jasnoću, ginseng i L-karnitin za smanjenje umora i podršku metabolizmu, te antioksidansi poput glutationa za zaštitu stanica od oksidativnog stresa.

Foto: PR

Piperin iz crnog papra povećava apsorpciju svih komponenti, osiguravajući stabilnu razinu energije tijekom dana, bolju koncentraciju i dugoročnu podršku zdravlju stanica.

Proizvod dolazi u prahu koji se otapa u vodi, s osvježavajućim okusom svježe breskve s blagom kiselkastom notom, što ga čini jednostavnim i ugodnim za svakodnevnu konzumaciju.

Foto: PR

Predstavljanje E11xir Drinka bilo je osmišljeno kao interaktivni event. Posjetitelji su mogli obaviti besplatnu profesionalnu analizu kože, sudjelovati u edukativnoj igri „Mit ili istina“, igrati prilagođenu verziju Gaia Ponga, okretati kolo sreće s nagradama te pisati poruke na velikom Gaia zrcalu.

Poseban je doživljaj bilo i kušanje koktela koje je za ovu prigodu kreirao Peaches & Cream bar, a svi napici sadržavali su okuse ključnih sastojaka E11xira, povezujući zabavu i edukaciju s proizvodom.

Foto: PR

- Nakon uspjeha Kolagen Shota željeli smo ponuditi proizvod koji odgovara na svakodnevne izazove modernog života: kronični umor, pad koncentracije i brigu za zdravlje stanica na duge staze. E11xir Drink rezultat je detaljnog razvoja s fokusom na kvalitetu i učinkovitost - istaknula je Ines Paun iz Gaia Naturelle.

Foto: PR

Event je, osim promocije samog proizvoda, naglasio interaktivni pristup brenda – posjetitelji su mogli praktično iskusiti sve prednosti E11xira kroz igre, degustacije i edukaciju. Takav format čini ga ne samo proizvodom za konzumaciju, već i iskustvom koje povezuje zdravlje, energiju i životni stil.