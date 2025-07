Hrvatica je svoju ideju zapisala na salvetu. Od toga je stvorila milijunski biznis. Upoznajte Ines

Kada se kaže da netko ima osmijeh od milijun dolara – ili, budimo aktualni, od milijun eura, s obzirom na sve oscilacije dolara pod Trumpovim političko-ekonomskim potezima – odmah vam je jasno o kakvom je osmijehu riječ.

Upravo takav, zarazan i blistav, krasi lice Ines Paun. Poduzetnice. Majke. Primorke čelične volje i mekog srca. Adresa joj je – Ljubljana. Tamo je, daleko od rodnog Krka, iz ničega pokrenula biznis koji je povod našeg razgovora. Jednu malu, naizgled običnu ideju pretvorila je u multimilijunski posao kojim danas bez straha konkurira ozbiljnim igračima beauty industrije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Mia Ivančić Dolibašić | Video: KanalRi

Ali ono zbog čega o Ines pišemo i razgovaramo nadilazi poslovne brojke. To je inspiracija koju je nemoguće ne osjetiti u njezinoj prisutnosti – toliko stvarna, toliko neposredna. Ispod te naizgled krhke, tihe vanjštine skriva se nevjerojatna snaga. Ona snaga koju žena treba da se izbori, nametne i opstane – u poslu, u majčinstvu, u životu u tridesetima. Ines je baš to – žena snaga. Žena osmijeh. Žena diva. Rođena na Krku, gdje su je odmalena kalile i bura i jugo i more. I zato je danas jedna od onih žena koje mogu – sve.

I da se vratimo na početak ovog uvoda... taj njezin osmijeh – doista može sve.

Ines, hajdemo krenuti s vašom profesionalnom pričom... Stojite na čelu brenda koji je u zadnjih pet-šest godina postao itekako prepoznatljiv. Ipak, vaša poslovna priča krenula je u maksimalno izazovnom vremenu, tijekom korone. No kada ste zakoračili, nije bilo povratka... Možete li se prisjetiti i ispričati nam što detaljnije – od ideje do trenutka kada prvi put držite u ruci predmet koji je izrastao iz te vaše ideje? Pomagali su i mama i tata…

Za našu priču volim reći da je to posao iz dnevnog boravka. Počeli smo prije sedam godina, nakon jedne kave s mojim prijateljem s faksa. Zajedno smo studirali na Biotehnološkom fakultetu u Ljubljani. U to vrijeme radila sam nekoliko poslova, trudila se skupiti bar nešto na računu. Dogovorila sam se s Urošem za kavu, i pošto je on radio u jednoj velikoj proizvodnji dodataka prehrani u Sloveniji, neko vrijeme je razvijao proizvod koji će sadržavati kolagen i MSM. Tada mi je predstavio Kolagen shot. Sramežljivo mi je pokazao o čemu je riječ i rekao da razmislim o tome bismo li mogli nešto pokrenuti zajedno. Otišla sam dalje na posao, ali nisam mogla prestati razmišljati o tom projektu. Dogodio se klik, jednostavno sam osjetila da je to – to, i nazvala ga da dogovorim sastanak s njegovom sestrom. Nas troje našli smo se već idući dan, sjeli i na salvetu u jednom restoranu napisali cijene. Nije bilo ugovora, nitko od nas nije imao novca ni znanja o marketingu. Svi smo nekako spajali kraj s krajem i bili u sličnoj situaciji. Mene je oduševio proizvod i rekla sam si da za takvu kombinaciju ljudi moraju saznati. Oni su krenuli predstavljati proizvod u Sloveniji, a ja u Hrvatskoj. U tom trenutku nisam znala ništa više nego kako otvoriti Instagram profil i početi pisati o kolagenu. Dosta brzo smo vidjeli rast firme. Nismo to znali pratiti, ali zauvijek ću pamtiti euforiju kada smo prodali prvih nekoliko proizvoda.

Ljubljana: Poduzetnica Ines Paun | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Odličan je početak Vaše priče kad kažete: “Za mene je sve krenulo s jednom salvetom”... Ali, kako ste uopće prepoznala baš kolagen kao svoju priliku?

To je zapravo bilo jako instinktivno. Nije da sam sve znala odmah, ali nešto me vuklo u tom smjeru. Kad sam krenula istraživati, shvatila sam da tu postoji ogroman potencijal i da kod nas takvi proizvodi nisu dovoljno razvijeni ili su bili previše generički. Prepoznala sam da mogu napraviti nešto kvalitetnije, drugačije, osobnije.

Jeste li privatno već plivali u toj industriji, koristili i sami slične preparate?

Da budem iskrena, nisam onaj tip koji isprobava sve moguće novitete. Ali sve me to fasciniralo – spoj biotehnologije, ljepote i zdravlja. I što sam više učila, sve mi je više bilo jasno da to želim raditi. Nisam krenula iz potrošačke perspektive, već iz istraživačke znatiželje i želje da stvorim nešto svoje.

U Vašem poslu potrebno je i solidno znanje iz kemije i biotehnologije. Jesi li se dodatno educirali?

Da, jako puno ulažem u edukaciju. Pratim sve – od znanstvenih članaka do konferencija. Mislim da moraš znati više od prosjeka da bi mogao raditi proizvod koji ima stvarnu vrijednost. Nije to samo marketing – iza svega stoji znanost.

Kakav pristup razvoju brenda imate danas u odnosu na početke?

U trenucima rasta firme gorila sam za posao. To mi je bio glavni adrenalin. Radila sam po 17 sati dnevno, uz malu bebu, i ništa mi nije bio problem. Sada sam se malo smirila. I dalje volim svoj posao, ali ga više ne gledam kao treće dijete. Razvoj proizvoda, marketinške akcije, cijela organizacija – sada sve radimo drugačije. Prije je bilo sve “iz danas u sutra”, a sada smo već uhodan tim i stvari su jasnije postavljene. Sada već imam radno vrijeme (iako mi je posao stalno u glavi), dok sam prije doslovno radila i u snu.

Ljubljana: Poduzetnica Ines Paun | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako ste naučili prepuštati posao drugima?

Baš teško. Iskreno, trebalo mi je vremena da pustim kontrolu. Ali s vremenom shvatiš da moraš zapošljavati ljude pametnije od sebe – barem u određenim područjima. Danas imam ljude za razvoj proizvoda, za financije, za istraživanje… I zahvalna sam jer bez njih ne bi bilo ni rasta.

Koje sve terete nosi uspjeh kada je riječ o odgovornosti prema brendu?

Ljudi nam vjeruju. Naš brend im ulijeva sigurnost. Prepoznali su kvalitetu proizvoda i usluge, i to nas je visoko pozicioniralo. Taj nivo želimo zadržati – što zahtijeva puno rada i truda. Teško je stalno biti prvi, ali trudimo se.

Foto: Privatni album

Jeste li imali sumnje?

Naravno. Bilo ih je puno. Baš kao što si rekla kad si uspoređivala s odgojem djece – kad si u kaosu, nemaš vremena za sumnje. I ja sam tako. Nekad si prisiljen donositi brze odluke. Neke su bile loše, ali su me sve nečemu naučile. Sada primjerice donosimo potpuno novi proizvod – dodatak prehrani E11xir Drink. Ovaj dodatak prehrani u prahu s 11 pažljivo odabranih aktivnih sastojaka namijenjen je svima koji žele više energije, mentalne jasnoće i unutarnje ravnoteže. Ako već od ranog jutra trebate dodatan boost, Elixir Drink je prava stvar. Ovaj proizvod sinergijski podržava tijelo i um, sa sastojcima kao što su kolin, L-karnitin, ginseng, glutation i vitamini C i B6 koji zajedno pomažu u održavanju ravnoteže, poboljšavaju energiju i podupiru zdravlje jetre. Ekstrakt lista manga (Zynamite) poboljšava mentalnu jasnoću i smanjuje umor, dok zeleni čaj i crni papar donose dodatnu antioksidativnu snagu.

Možete li izdvojiti konkretnu pogrešku i što ste iz nje naučili?

Jednom smo prerano ušli u jedan projekt i previše uložili. Nije bio pravi trenutak ni pravi partneri. Bilo je bolno, ali me naučilo oprezu. Danas sam puno promišljenija.

Kad su dani bili teški, što vas je održalo?

Bilo je kaosa, suza, trenutaka kad sam htjela odustati... Ali to je dio puta. Sad se pitam kako sam sve to preživjela. Ali kad si u tome, znaš samo da moraš – i guraš dalje. Sve me to oblikovalo.

Rušimo mitove: kako žena izdrži sve te pritiske?

Velik je to pritisak, koji si i same često namećemo. Mislila sam da sve moram sama da bih bila dobra. Kuhanje, čišćenje, posao, izgled... I naravno, supermama. Nakon par godina sam se iscrpila. Danas znam da je u redu ako nisam savršena. Ne moramo sve same.

Je li perfekcionizam jedini put do uspjeha?

Ne. Rekla bih da su rad, disciplina i upornost važniji.

Vaš Krk – koliko vas je oblikovao?

Moj Krk... Najviše ga volim u proljeće i jesen. Ljeti je prevelika gužva. Temperamentna sam, valjda zato što sam s mora. More nam daje posebnu energiju.

Vi i more?

S 18 sam otišla u Ljubljanu i tamo se zaljubila u planine. Ali sada me opet jako vuče more. Fali mi. More liječi.

Ljubljana: Poduzetnica Ines Paun | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako se razvijala vaša ženstvenost?

Iskreno – tek se sada budim kao žena. Dugo sam živjela u muškoj energiji. Sada ulazim u žensku, i uživam u tome. Prihvaćam svoje nesavršenosti, ali radim na sebi.

Kako trenirate duhovnost?

Bijeg u prirodu. Meditacija. Pisanje. Knjige. To me puni i smiruje.

Koliko vam znače prijateljstva u ovoj fazi života?

Dovoljan mi je mali krug velikih ljudi. Zadnje dvije godine pokazale su mi tko su pravi prijatelji. Maske su pale. Moj mir nema cijenu. Fokus su mi djeca, sreća i unutarnji mir.

I za kraj – osmijeh. Je li ti ikada otvorio vrata?

Je! U Srbiji – bilo je teško ući na tržište. Papiri, birokracija... Dođem na sastanak, dva muškarca nezainteresirana. Počnem pričati, smijem se… Na kraju smo se svi smijali. Danas su to moji najbolji partneri.

Što si danas želite za pet i za dvadeset pet godina?

Za pet godina – da imam istu strast. Da se budim s osmijehom. Za dvadeset pet – mir. Partnera, vrt, pse, unuke... I da budem mentor nekome mladom.

Jesmo li danas u vremenu kad nam više nego ikad treba inspiracija iz stvarnih priča žena?

Apsolutno. Tuđe priče nas mogu pokrenuti. I mene su. Kad vidiš da je netko prošao gore – sjetiš se da i ti možeš.