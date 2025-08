Trebate više energije? Ovaj novi dodatak prehrani će vam dati snagu i povećati fokus

Gaia Naturelle, brend poznat po svojim dodacima prehrani s kolagenom, sada donosi potpuno novi proizvod – dodatak prehrani E11xir Drink. Ovaj dodatak prehrani u prahu s 11 pažljivo odabranih aktivnih sastojaka namijenjen je svima koji žele više energije, mentalne jasnoće i unutarnje ravnoteže.

E11xir za više energije, fokusa i ravnoteže

Ako već od ranog jutra trebate dodatan boost, Elixir Drink je prava stvar za vas. Ovaj proizvod sinergijski podržava tijelo i um, sa sastojcima kao što su kolin, L-karnitin, ginseng, glutation i vitamini C i B6 koji zajedno pomažu u održavanju ravnoteže, poboljšavaju energiju i podupiru zdravlje jetre.

Foto: PROMO

Nikotinamid ribozid (NR) - tajna za više energije i dugovječnost

Jedan od najvažnijih sastojaka u Elixiru je nikotinamid ribozid (NR), napredni oblik vitamina B3. Kada se unese, NR se u tijelu pretvara u NAD+, molekulu koja je ključna za stanični metabolizam i proizvodnju energije.

S godinama, razine NAD+ u tijelu se prirodno smanjuju, što može dovesti do umora i smanjene mentalne bistrine. No, dodavanjem NR-a u svoju dnevnu rutinu, mogu podržati te prirodne razine NAD+ i održati svoju energiju na optimalnoj razini. Ovaj proces također pomaže u smanjenju oksidativnog stresa, što znači bolju vitalnost i dulju mladost stanica.

Ključni sastojci koji čine razliku

Kao što vidite, Elixir nije samo još jedan dodatak prehrani - riječ je o snažnoj kombinaciji koja djeluje na tijelo iznutra prema van. Ekstrakt lista manga (Zynamite) poboljšava mentalnu jasnoću i smanjuje umor, dok zeleni čaj i crni papar donose dodatnu antioksidativnu snagu. Sve to u osvježavajućem okusu breskve, koji će se lako uklopiti u svakodnevicu. A najljepše je što ne sadrži umjetne boje, konzervanse niti dodane šećere – samo čista i učinkovita formulacija.

Foto: PROMO

Dodatak koji djeluje svakodnevno Dodatak prehrani E11xir Drink nije samo za trenutnu dozu energije – on podržava tijelo i um svaki dan. Pomaže u smanjenju umora, vraća fokus i podiže razinu energije, sve to na prirodan i učinkovit način. I što je najbolje – sve to u jednom jednostavnom napitku koji se može pripremiti u nekoliko sekundi. Dodatak prehrani Eliksir Drink, dostupan je putem web stranice www.gaianaturelle.hr te u odabranim ljekarnama.