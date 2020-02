Gdje vam se javljaju bore? To otkriva puno toga o zdravlju...

Većina ljudi već krajem 20-ih i početkom 30-ih godina života uočava prvu pojavu bora, a one su vidljive kod onih sa suhom i tanjom kožom. Neizostavni pratitelji starenja mnogima su mrski, no bez obzira na sve kozmetičke i kirurške zahvate, ne postoji način da se njihova pojava spriječi ili pak trajno ukloni.

Osim godina, bore mogu otkriti i neke puno važnije stvari o našem zdravlju, piše Brightside. Pogledajte u ogledalo i ako su vam na jednom dijelu lica bore znatno izraženije nego bilo gdje drugdje, to može ukazivati i na neke potencijalne zdravstvene probleme.

Horizontalne linije na čelu

Foto: Pixabay

Vodoravne crte koje se pojavljuju na vašem čelu nazivaju se i 'borama brige' i to s punim pravom. Tko ima ove crte na čelu najčešće se svakodnevno susreće i izdržava veće količine stresa, a ako su osobito naglašene, to znači da biste doista trebali usporiti i presložiti prioritete. Uz to, ove linije mogu biti znak i da konzumirate previše šećera, a pijete premalo vode.

Bore iznad lijeve obrve

Foto: Pixabay

Na ovom području bore su izravno povezane sa slezenom. Primijetite li da linije u blizini vaše lijeve obrve postaju sve izraženije u kratkom vremenu, to bi mogao biti znak da vam slezena ne radi kako bi trebala i ne bi bilo loše posjetiti liječnika da to provjerite.

Nadalje, slezena se stimulira određenom slatkom hranom, no budite oprezni oko količine šećera koju unosite te se preporučuje uzimanje suhog voća umjesto prerađenih slastica.

Bore iznad desne obrve

Foto: Pixabay

Pokazatelj su razine toksičnosti u vašem tijelu. Jetra je snažno povezana s kožom, točnije linijama koje se pojavljuju u blizini vaše desne obrve. Dakle, ako se te okomite linije prikazuju vidljivije nego inače, to bi mogao biti znak neravnoteže jetre.

Da biste to riješili, prijeđite na organsku prehranu koja uključuje zeleno povrće i lisnato zelje, te pokušajte iz prehrane izbaciti jake začine, previše proteina i smanjite sol.

Bore iznad nosa

Foto: Pixabay

Bore na ovom području mogu biti znak da patite od alergija, no mogu biti indikator i pretjerane zabrinutosti te stresa. Nadalje, te bore mogu biti povezane i sa smanjenim libidom kroz neravnotežu spolnih hormona.

Duboke bore u nastavku oka

Foto: Pixabay

Često se javljaju kod ljudi koji se 'smiju cijelim licem', no mogu biti i znak lošijeg vida te naprezanja očiju, odnosno škiljenja. Te se bore vežu i s nekim unutarnjim organima, osobito jetrom, bubrezima i želucem te se javljaju kod neurednog stila života te su znak da trebate poboljšati prehranu i smanjiti unos alkohola.

Bore u krajevima usta

Foto: Pixabay

Te su bore povezane s radom crijeva te mogu biti znak da nešto u probavnom sustavu ne funkcionira kako bi trebalo. Pomoći si možete s pijenjem više vode, unosom hrane bogatom vitaminom D, probioticima i redovitom tjelovježbom.

Bore smijalice

Foto: Pixabay

Specifične linije koje se protežu od nosa prema ustima na granici s obrazima zovu se i smijalice te su jače izražene kod ljudi s okruglijim licem. Ako su one izražene, mogu biti znak lošeg rada gušterače, što se može popraviti uvođenjem namirnica poput češnjaka, borovnica i grožđa u prehranu.

Bore iznad gornje usnice

Foto: Pixabay

Razvijanje dubokih okomitih linija na gornjoj usni redovna je pojava među pušačima. Iako usne postaju manje natečene i ispucale, osnovni uzrok vertikalnih linija usana je pušenje i pretjerano izlaganje suncu. Ponavljajući pokreti poput pijenja kroz slamku također doprinose pojavljivanju ovih linija.

Međutim, bore na usnama su također povezane sa slezenom i mogu ukazivati na slabu slezenu. Poboljšanje prehrane raznim povrćem, uključujući mrkvu i repu, može biti od koristi za zdravlje.

Bore na vratu

Foto: Pixabay

Linije na vratu prirodni su fenomen i postaju sve izraženije kako starimo. Mogu biti posljedica prekomjerne težine, a mogu signalizirati i zdravstvene probleme sa štitnom žlijezdom. Zdravlje štitne žlijezde može se poboljšati uzimanjem pilula cinka i smanjenjem unosa glutena u vašoj prehrani. Međutim, ako se čini da se stanje štitne žlijezde s vremenom pogoršava, najbolje je potražiti liječničku pomoć.

Bore ispod donje usnice

Foto: Pixabay

Linije koje se stvaraju tik ispod usne i upravo iznad brade znače da gomilate puno negativne energije. Ako primijetite da vam ova linija ispod donje usne postaje sve istaknutija, odvojite malo vremena da se opustite i promijenite pristup rješavanju problema.

