Gel neće s nokta? Tri metode da vam manikura bude kao igra

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Moda u doba korone: Kupuju se brendirane i maske s kristalima

Mnogim ženama manikira ne traje duže od tri dana, pa im otkrivanje gela za nokte, s kojim su nokti besprijekorni i do tri tjedna, mijenja sve.

No s gelom je nezgodno to što ga ponekad kad to razdoblje završi ne može jednostavno skinuti, pa imate osjećate da će vam zauvijek ostati na noktima i imate opciju ili ga pokušati oguliti, što se čini da traje satima, ili se vratiti u salon i platiti da vam ih netko skine. Zato portal Today donosi tri jednostavna, učinkovita i jeftina načina da gel skinete kod kuće:

1. Dostupni proizvodi za skidanje gela s noktiju (najbolje iz ljekarne)

Tržište je puno takvih proizvoda, no frustrirajuće je što nema načina da znate djeluju li prije nego ih kupite i isprobate. Ako uspijete pronaći isprobajte neko od sredstava gdje su u posudi već vata ili spužvica natopljene acetonom, no na žalost garancije nema: neka sredstva djeluju neka ne, pa se dobro raspitajte ili je li netko već koristio ili barem kakav je postotak acetona unutra.

Foto: Dreamstime

2. Oblozi od folije

Trebat će vam aluminijska folija, rašpica za nokte (najbolje električna), kuglice vate ili blazinice i sredstvo za uklanjanje laka s acetonom.

Koraci su prilično jednostavni, a ako ste ikad skidali gel u salonu za nokte, poznati su vam se na sličan način i profesionalno uklanja manikura.

3. 'Dupla zdjela'

Prvo pređite preko noktiju s rašpicom, uklanjajući sjajni premaz gela. Zatim namočite vatu u aceton i stavite je na vrh nokta, a onda umotajte prst u mali kvadratić od folije tako da vats ostane na mjestu. Ponovite za svaki prst.Nakon deset minuta skinite obloge od folije, a s pamučnom vatom prebrišite ostatke laka i gela.

Trebat će vam dvije zdjele, topla voda, rašpica za nokte, sredstvo s acetonom i drveni štapić za manikuru (eng. orange stick; ma ih u svakoj drogeriji i u specijaliziranim prodavaonicama i koštaju par kuna).

Prvo pređite preko noktiju sa rašpicom kako biste uklonili sjajni lak. Veliku posudu napunite s vrućom vodom, a onda u nju stavite manju zdjelu. U manju zdjelu ulijte sredstva sa acetonom i namočite prste u nju na deset minuta. Zatim pomoću drvenog štapića 'potisnite' preostali lak od dna prema vrhu nokta.



Ova je metoda uvjerljivo najučinkovitija lagano je, čisto i jeftino - nisu potrebne zalihe nikakvih sredstava - i proces u ugodan: a gel je samo skliznuo.s noktiju.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Koji su sve izvori tjeskobe kod kuće - i kako ih se može izbjeći

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA s Ivanom Đikićem: