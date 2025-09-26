Prvi ozbiljniji signali ovog trenda pojavili su se prije desetak godina, kada su istraživanja pokazala da se celibat među mladima udvostručio. Jesu li mladi izgubili interes za seks?
Generacija Z i 'recesija seksa': Zašto sve rjeđe imaju odnose?
Uobičajeno je da se starije generacije brinu kako mladi imaju previše seksa. Dvadesete godine prošlog stoljeća donijele su strah od flapperica i speakeasy romansi, šezdesete su bile obilježene panikom oko slobodne ljubavi i kultova, a osamdesete histerijom zbog AIDS-a. No, današnji podaci pokazuju nešto sasvim suprotno, mladi su, čini se, izgubili interes za seks.
The Atlantic je 2018. taj trend nazvao “seksualnom recesijom”, a statistike to i dalje potvrđuju: gotovo trećina mladića i petina djevojaka u ranim dvadesetima nije imala seksualnog partnera čitavu godinu. Pandemija, sa svojim izolacijama i nesigurnostima, dodatno je ubrzala taj proces.
Seks nikad dostupniji, a želja nikad manja
Posebno zbunjuje činjenica da seks nikada nije bio dostupniji ni manje stigmatiziran. Aplikacije nude mogućnost upoznavanja partnera jednako brzo kao naručivanje hrane, pornografija je neograničeno besplatna, a javni diskurs sve više naglašava važnost zadovoljstva, raznolikih želja i otvorenog pristupa seksualnosti.
Unatoč tome, pripadnici Generacije Z, rođeni otprilike od sredine devedesetih do ranih dvijetisućitih, sve češće biraju odmak.
Sociolozi navode nekoliko razloga: porast anksioznosti i depresije, osjećaj usamljenosti, smanjeni interes za romantične odnose i činjenicu da mladi piju manje alkohola nego prijašnje generacije. Alkohol, koliko god nesavršen, često je bio okidač za spontanije kontakte i “hrabrije” odluke.
Konzervativna kritika i progresivna objašnjenja
Fenomen je pokrenuo i raspravu među autorima. Britanska novinarka Louise Perry tvrdi da je pad interesa zapravo pozitivan, za nju je “seksualna revolucija” ženama donijela više rizika nego koristi, a sigurnost se krije u braku i tradicionalnim vrijednostima. Njena knjiga A New Guide to Sex in the 21st Century savjetuje mladim ženama da izbjegavaju ležerne odnose, aplikacije za upoznavanje i situacije koje smatra opasnima.
S druge strane, američka novinarka Carter Sherman u knjizi The Second Coming fenomen naziva “drugim valom seksualne revolucije”, no u drugačijem obliku, kao sukob konzervativnih politika i interneta koji oblikuje intimne odnose. Prema Sherman, mladi nisu izgubili želju za seksom, već su zarobljeni u mreži kontradiktornih poruka i pritisaka, u svijetu u kojemu je seks istodobno i tabu i roba.
Internet: sloboda i zamka u isto vrijeme
Internet je nesumnjivo promijenio seksualnost mladih. Otvorio je prostor za definiranje novih identiteta, za afirmaciju LGBTQ+ zajednice i za pronalaženje istomišljenika. No istovremeno je donio i niz problema.
Pornografija kojoj su mnogi izloženi već u djetinjstvu oblikuje nerealna očekivanja, a društvene mreže pretvaraju intimu u tržište lajkova, pregleda i usporedbi.
Mnogi Zoomeri priznaju da ih je prerana izloženost pornografiji trajno oblikovala, pa i ranila. Skoro polovica ih smatra da pornografija ima negativan utjecaj. Usto, stalno mjerenje “vrijednosti” na društvenim mrežama otežava izgradnju stvarne bliskosti, jer prava intima zahtijeva ranjivost, a to je teško u svijetu u kojem je sve podložno ocjeni i performansu.
Usamljenost kao pravi problem
Iako se cijela priča naziva “seksualnom recesijom”, možda je to zapravo sekundarni problem. Ono što se krije iza manjka seksa jest usamljenost. Mladi su manje u vezama, češće pate od depresije i tjeskobe, i općenito su manje skloni ulasku u bliske odnose. Seksualna aktivnost pada jer pada i broj odnosa, a samim time i prilike za intimnost.
Ovaj trend ima i pozitivne strane: manje pritiska na rizična ponašanja, manje alkoholiziranih odluka. No on istovremeno otkriva duboku krizu povezanosti i zajedništva. Seksualnost, u najboljem smislu, nije samo fizičko zadovoljstvo, nego i učenje kako graditi odnos, povjerenje i međusobno poštovanje. Ako to izostane, mladi gube prostor u kojem bi razvili te vještine.
Što zapravo žele mladi?
Pitanje na kraju ostaje: je li to svjesni izbor ili simptom šire društvene krize? Ako Generacija Z doista bira manje seksa jer im je važnija autentičnost, sigurnost i emocionalna stabilnost, onda je riječ o evoluciji vrijednosti. Ako je, pak, riječ o povlačenju zbog straha, pritiska i nesigurnosti, tada je seksualna recesija znak usamljenosti i otuđenosti.
Jedno je sigurno, pitanje nije samo “koliko seksa” mladi imaju, nego i kakve odnose žele graditi. Seksualnost, u svim svojim oblicima, i dalje ostaje ogledalo društvenih promjena, ali i podsjetnik da je intimnost nešto što nadilazi trendove i statistike, piše New Yorker.
