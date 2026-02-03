Generacija Z je prva ikad manje inteligentna od svojih roditelja

Generacija Z, ljudi rođeni između 1997. i 2012, postala je prva generacija u modernoj povijesti koja bilježi pad kognitivnih sposobnosti u odnosu na generaciju svojih roditelja. Alarmantne podatke iznio je dr. Jared Cooney Horvath, bivši učitelj, a danas ugledni neuroznanstvenik, koji tvrdi da je uzrok ovog povijesnog preokreta – prekomjerna uporaba digitalne tehnologije u obrazovanju.



Prema Horvathu, još od kraja 19. stoljeća bilježi se kontinuirani rast kognitivnih sposobnosti kod svake nove generacije. Taj trend naglo se zaustavio oko 2010. godine, a zatim krenuo silaznom putanjom. Upravo tada započinje masovno uvođenje digitalnih uređaja u učionice: tableta, prijenosnih računala i tzv. „jedan učenik – jedan uređaj“ programa.

Unatoč tome što današnji učenici provode više godina u školskom sustavu nego bilo koja prethodna generacija, njihovi rezultati iz područja pažnje, pamćenja, čitanja, matematike, rješavanja problema i ukupnog kvocijenta inteligencije bilježe pad. Horvath je ove podatke predstavio američkom Senatskom odboru za trgovinu, znanost i promet, naglasivši da problem nije u lošoj provedbi tehnologije, nedostatku edukacije nastavnika ili slabim aplikacijama – već u samoj prirodi digitalnog učenja.

- Ljudski mozak jednostavno nije biološki dizajniran da uči iz kratkih video isječaka, brzih sažetaka i natuknica koje zamjenjuju dubinsko razumijevanje - upozorio je Horvath. Prema njegovim riječima, više od polovice vremena dok su tinejdžeri budni provode gledajući u ekrane, što ozbiljno narušava sposobnost dugotrajne koncentracije i stvaranja trajnih sjećanja.

Posebno zabrinjava podatak da su učenici koji koriste računala pet ili više sati dnevno isključivo za školske obaveze ostvarivali znatno lošije rezultate od onih koji tehnologiju u nastavi koriste rijetko ili nikako.

Horvath ističe da ljudi evolucijski najbolje uče kroz izravnu interakciju – promatrajući, slušajući i komunicirajući s drugim ljudima. Učenje licem u lice, rasprava, pogreške i ponavljanje ključni su za razvoj dubokog razumijevanja. Ekrani, s druge strane, potiču površno „skeniranje“ informacija, a ne njihovu obradu.

- Djeca na računalima ne čitaju – ona skeniraju. Umjesto da tehnologiju prilagodimo ciljevima obrazovanja, mi smo promijenili obrazovanje kako bi odgovaralo tehnologiji. To nije napredak, to je predaja - rekao je Horvath.

Istraživanja koja obuhvaćaju podatke iz više od 80 zemalja pokazuju isti obrazac: što je više digitalne tehnologije uvedeno u učionice, to su obrazovni rezultati slabiji. Taj pad vidljiv je već šest desetljeća, ali je postao posebno izražen s pojavom pametnih telefona i društvenih mreža.

Još jedan zabrinjavajući aspekt je, tvrdi Horvath, činjenica da mnogi pripadnici Generacije Z nisu svjesni vlastitih kognitivnih poteškoća. Naprotiv, često su izrazito samouvjereni u vlastitu inteligenciju.

- Što ljudi više misle da su pametni, to su često manje sposobni za stvarno duboko razmišljanje - upozorio je. Kultura kratkih videozapisa, brzih dopaminskih nagrada i površnog konzumiranja informacija, popularizirana platformama poput TikToka, ozbiljno je narušila sposobnost mladih da se nose sa složenim idejama i dugotrajnim mentalnim naporom.

Na saslušanju u siječnju, stručnjaci su situaciju nazvali „društvenim izvanrednim stanjem“. Preporučili su odgađanje davanja pametnih telefona djeci, povratak jednostavnijih mobilnih uređaja, kao i nacionalne mjere za ograničavanje tehnologije u školama. Kao pozitivan primjer naveli su skandinavske zemlje koje su već počele uvoditi zabrane ili stroga ograničenja EdTech alata u učionicama.

Ako se trenutačni trendovi nastave, upozoravaju znanstvenici, čovječanstvo bi se po prvi put moglo suočiti s generacijskim nazadovanjem – ne zbog nedostatka znanja, već zbog načina na koji ga pokušavamo prenijeti.

Drugim riječima, tehnologija koja je trebala osloboditi ljudski um možda ga upravo – otupljuje.