Roditelj upao u učionicu i vikao na učenika 1. razreda: 'Dijete se treslo, pozvana je i policija'

Tata jednog učenika je u srijedu 21. siječnja u prijepodnevnim satima neovlašteno ušao u učionicu jedne osnovne škole u Zagrebu i počeo vikati i prijetiti drugom učeniku 1. razreda pred ostalom djecom, neslužbeno doznaje 24sata.

- Dijete se treslo, plakalo i druga djeca su bila u šoku. Psihologinja je stala između njega i djeteta, inače bi ga vjerojatno udario. Nakon svega što se dogodilo u Prečkom kako je uopće ušao u učionicu? - šokirani su roditelji prvašića iz tog razreda.

Svemu je prethodila svađa i naguravanje između dvojice učenika 1. razreda o čemu su iz škole obavijestili roditelje, a koji su učenici sami riješili. No, čini se kako je roditelj jednog od djeteta uključenog u sukob odlučio "uzeti stvari u svoje ruke".

- Škola se zaključava, imaju zaštitare i ne može se ući bez najave i poziva. Kad dolazimo po djecu, čekamo vani, a djeca izlaze s profesorom. Otkud mu pravo da tako dođe u školu i viče na neko dijete? Što je sljedeće da neki roditelj, ne daj Bože, dođe s oružjem i napadne nekoga? Treba li nam još jedna tragedija? - pita se mama jednog učenika s kojom smo razgovarali.

Učenici prvog razreda u toj školi imaju učionice u prizemlju. Navedeni je roditelj, prema našim informacijama, nepozvano ušao preko terase koja ima vrata za provjetravanje.

- Tog je roditelja na kraju iz škole izbacio zaštitar, bila je i policija, a što su zaključili ne znam - kaže naša sugovornica.

Kako je moguće da je netko tko nema što raditi ni tražiti u učionici tako upao u razred, verbalno napao tuđe dijete i izazvao kaos pitali smo školu u kojoj se to dogodilo, kao i Grad Zagreb.

- Osnovna škola kontinuirano vodi računa o sigurnosti učenika te se pridržava propisanih protokola ulaska i boravka u školi. Škola ima dva operativna djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu, objekt je pokriven sustavom videonadzora, a svi su djelatnici na početku nastavne godine detaljno upoznati sa sigurnosnim protokolima i procedurama - kazali su iz navedene škole.

Nastavljaju da je u navedenom slučaju, u jutarnjim satima tog dana došlo do sukoba dvaju učenika prvog razreda, o čemu je roditelje odmah obavijestila stručna služba škole.

- Nešto kasnije, tijekom velikog odmora, jedan je roditelj pokušao pristupiti učionici s vanjske strane, putem terase na koju učionica ima izlaz. Djelatnica škole, prepoznavši da je riječ o jednom od roditelja tog razreda nesmotreno je, ne vodeći računa o sigurnosnim protokolima, otvorila vrata prema terasi i pustila roditelja u učionicu. Roditelj je pritom burno verbalno reagirao prema jednom od učenika uključenih u raniji sukob - kažu iz škole te dodaju da je spomenuta djelatnica, kao i djelatnica stručne službe i učiteljica koje su u tom trenutku bile ispred učionice, nastojale smiriti roditelja.

U vrlo kratkom roku u učionicu je stigao zaštitar, koji je roditelja ispratio iz učionice, a potom i iz prostora škole.

- Škola je bez odgode postupila sukladno protokolima - o događaju je obaviještena policija, koja je preuzela daljnje postupanje, a obaviješten je i Hrvatski zavod za socijalni rad. Također, obavljeni su razgovori s učenicima, održani individualni razgovori s roditeljima uključenih učenika, a za idući tjedan zakazan je i roditeljski sastanak cijelog razreda. Škola će dodatno analizirati okolnosti događaja te će svim djelatnicima ponovno biti naglašena važnost dosljednog pridržavanja sigurnosnih procedura. Djelatnici koja je roditelju otvorila vrata mimo sigurnosnih protokola bit će izrečeno upozorenje - odgovorili su na naš upit iz škole u kojoj se to dogodilo.

Da su upoznati s incidentom potvrdili su i iz Grada Zagreba.

- Odmah po zaprimanju informacije o navedenom događaju Grad Zagreb zatražio je detaljno očitovanje škole o svim okolnostima događaja te o primjeni sigurnosnih mjera i protokola koji su na snazi. Prema zaprimljenim informacijama, škola ima uspostavljene sigurnosne protokole, osiguranje i tehničke mjere zaštite, a djelatnici su s njima detaljno upoznati na skupu radnika početkom nastavne godine - kažu iz Ureda gradonačelnika.

U konkretnom slučaju, nastavljaju, došlo je do propusta u postupanju jedne djelatnice koja je roditelja u učionicu pustila putem pristupa s terase, ne vodeći računa o sigurnosnim protokolima i propisanim načinima ulaska roditelja i drugih osoba u školu.

- Grad Zagreb najoštrije osuđuje ponašanje roditelja koji je samoinicijativno i neovlašteno ušao u prostor škole te verbalno napao dijete. Takvo postupanje je potpuno neprihvatljivo i ni u kojem se slučaju ne može opravdati. Istovremeno, apeliramo na škole i djelatnike da se detaljno upoznaju i pridržavaju odredbi protokola o sigurnosti - naglašavaju.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam kako su u srijedu 21. siječnja u jutarnjim satima, temeljem zaprimljene dojave o mogućem protupravnom ponašanju muškarca, postupali u prostorijama odgojno-obrazovne ustanove.

- Policijski službenici su izašli na mjesto događaja i utvrdili da je došlo do naguravanja dvojice učenika tijekom trčanja te je jedan od njih lakše ozlijeđen pri padu. Povodom događaja, u školu je došao član obitelji ozlijeđenog učenika i narušavao javni red i mir - odgovorili su na naš upit iz policije.

Utvrdili su da je muškarac počinio prekršaj galamom ili svađom na javnom mjestu za koji je zapriječena novčana kazna od 300 do 2000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

- S obzirom na to da se radi o kazneno neodgovornoj djeci, o svemu će biti obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeli mjere iz područja obiteljsko-pravne zaštite, kao i nadležno državno odvjetništvo - dodaju.