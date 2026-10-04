Generacija Z ne putuje kao Milenijalci: Ovo su njihovi novi načini uživanja u odmoru

Oni ne koriste 'liste želja' ili krute itinerere. Mladi putnici napuštaju model jednog velikog odmora i 11 mjeseci čekanja. I upravo zato imaju potpuno novi putnički vokabular za koji možda nikada niste čuli.

Mikro-cation

Mladi putnici opsjednuti su kratkim putovanjima koja se uklapaju između ponedjeljka i srijede. Obično su rezervirana za period kada se zasitite uredske stolice. Zamislite to kao putni ekvivalent užine: brzo, zadovoljavajuće i upravo ono što vam treba. Prema novom izvješću Airbnba, 66% generacije Z rezervira svoja putovanja unutar nekoliko dana ili tjedana putovanja. Oko 87% njih preferira odmore koji traju kraće od tjedan dana.

Foto: Anastasia Nelen

Room rotting ('truljenje' u sobi)

Jeste li ikada bili na odmoru gdje ste stvarno željeli ostati u svojoj sobi, ali ste se dali nagovoriti da posjetite nasumična mjesta koja vam se jedva svidjela? Pogodite što radi generacija Z? Jednostavno ostanu u sobi. Naziv je upravo kako zvuči: rezerviranje smještaja i odbijanje da ga napustite. Nema turističkih atrakcija, nema itinerera, samo postojanje unutar iznajmljenog stana s ljudima s kojima ste došli, u usporenom snimku. Soba postaje atrakcija. Zapravo, dva od tri putnika generacije Z preferiraju ovo. Otprilike osam od deset bi provelo barem pola svog putovanja u svojim sobama.

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De-influenced putovanje

Posjet Italiji i žurba prema Koloseumu nije ono što mladi putnici preferiraju. Radije bi išli dalje od viralnih žarišta. Namjerno izbjegavaju mjesta opjevana na Instagramu. Umjesto toga, cilj je pronaći nešto prije nego što postane trend. Prednost prvog posjetitelja važnija je od praćenja dobro utabane staze. Gotovo svi putnici generacije Z (95%) traže ovo iskustvo. Žele da njihova putovanja budu osobna, a ne unaprijed planirana. Dakle, itinereri ovdje nisu važni.

Mirror trip (ogledalo putovanje)

E, to se zove praćenje atmosfere, odabir mjesta koja su u skladu s onim što zapravo jeste. Introvertirani? Birate samoću. Opsjednuti hranom? Izgradite putovanje oko jela. Vaše odredište postaje odraz vaše osobnosti, a ne nečijeg ideala. Samoizražavanje je u središtu ovog putničkog iskustva. Zanimljivo je da 92% mladih putnika smatra da bi njihovo odredište trebalo odgovarati njihovom osobnom ukusu.

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Why-cation

Jedna stvar po kojoj je generacija Z poznata je obraćanje pažnje na svoje osjećaje. A ovo je upravo to. Rezervacija se temelji na emociji ili žudnji; kasnije shvate gdje. Na primjer, trebate prirodu, avanturu, drugačiju gastronomsku scenu ili jednostavno bijeg. Mjesto je sekundarno u odnosu na osjećaj. 67 posto mladih potvrđuje da nijedno putovanje koje su planirali ne izgleda isto.

Menty B putovanja

Stvar u koju se generacija Z kune je briga o svom mentalnom zdravlju. Stoga, kada im mentalno zdravlje vapi za olakšanjem, rezerviraju putovanje. To su Menty B putovanja. Ovo nije planiranje odmora, već upravljanje krizama. Idete jer morate, a ne zato što ste to planirali prije nekoliko mjeseci. Oko 43% mladih rezervira putovanje zbog iscrpljenosti ili stresa.

Foto: Ihor Pukhnatyy

Side questing (usputna aktivnost)

Generacija Z ne voli velike godišnje odmore. Umjesto toga, preferiraju više malih avantura raspršenih tijekom godine. Putovanje postaje redoviti ritam života, a ne jednogodišnji veliki događaj. Zapravo, sedam od deset putnika generacije Z preferira tri kratka putovanja u odnosu na jedan dugi godišnji odmor.

Canon event (udarni događaj)

Zamislite to kao onaj jedan neplanirani trenutak koji je postao vrhunac putovanja. Kanon događaj je upravo to - jedan slučajan trenutak. To može biti razgovor koji je predugo trajao ili lijeno jutro koje nitko nije želio završiti. Taj trenutak postaje ono čega se zapravo sjećate. 80 posto putnika generacije Z slaže se da neplanirani trenuci svaki put nadmaše planirane. I ne možemo se više složiti.

​ | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Dry tripping ('suho' putovanje)

Putovanje nije kaos. Vole mir. Suhi trip znači odabrati tiha, okrepljujuća iskustva umjesto glasnih društvenih. Zamislite šetnje prirodom, spore kafiće, čitanje na balkonu. Kultura zabave nije glavna atrakcija, mir je. 44 posto preferira prirodu i sporo putovanje. Samo 9% uživa u zabavama i noćnom životu, suprotno onome što ljudi pretpostavljaju.

Ne vaš uobičajeni odmor

Generacija Z je u osnovi prepisala što se smatra dobrim putovanjem. Nisu opsjednuti žigovima u putovnicama ili teškoćama odredišta. Mjeri se prema tome kako se osjećate, s kim ste i je li zapravo popravilo ono što je bilo pokvareno.

