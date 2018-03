‘Generički lijekovi su slični, ali nikako nisu isti kao originali’

Nedavno je lijek Xeloda za žene oboljele od metastatskog raka dojke s besplatne liste prešao na dopunsku uz doplatu od čak 370 kuna. Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da u tome ne vidi problem jer na besplatnoj listi postoji nekoliko generičkih inačica Xelode koje se mogu dobiti besplatno, a jednako su dobre kao originalni lijek. No jesu li oni zaista jednako kvalitetni kao originali?

- Tu procjenu bi svakako trebalo prepustiti stručnjacima, farmakolozima. Generički lijekovi imaju istovjetnu djelatnu tvar kao originali, ali pomoćni sastojci znaju biti drukčiji i to se može odraziti na kvalitetu lijeka – rekla je Jasna Karačić, predsjednica hrvatske Udruge za promicanje prava pacijenata. Kao i predsjedniku Udruge hrvatskih pacijenata Mariju Drlji, sporno joj je što pacijenti, tek kada dođu u ljekarnu podići lijek, doznaju za poskupljenje.

Foto: Pixabay

- Svako poskupljenje primorava oboljele da mijenjaju terapiju. Ovo je udar i na liječnike koji ponekad godinu dana traže odgovarajuće liječenje, a onda ga moraju prekinuti jer je pacijentu preskupo - rekao je Drlje. S osnovne na dopunsku listu lijekova u 2018. godini prešao je 41 lijek u 72 pakiranja. Riječ je uglavnom o lijekovima za liječenje kardiovaskularnih i neuroloških bolesti, poručili su iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Posljedica je to redovitog postupka jednogodišnjeg Javnog nadmetanja koje je počelo u studenom prošle godine. Povećala se i doplata lijekova na dopunskoj listi i to za oko sedam posto lijekova. No cijena doplata na toj listi snižena je za oko dva posto lijekova. Na toj listi nalaze se oni koji se doplaćuju, a lijekovi s osnovne liste su besplatni.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Jasna Karačić

- Ova poskupljenja i prebacivanje lijekova s jedne liste HZZO-a na drugu najviše su uvjetovale promjene cijena lijekova na svjetskom i europskom tržištu. Stoga se ovdje kod nas traži najjeftinije rješenje, pa originalni lijekovi zaštićenog imena odlaze na dopunsku B listu, gdje se trebaju doplaćivati, dok se s A liste mogu dobiti generičke inačice tih lijekova – objasnila je Jasna Karačić. Kaže kako je najveći problem što o tome nema javnih objava.

Predsjednica Udruge Pink Life, Nives Morić, ističe kako je poskupljenje Xelode nebulozno.

- Za takvu kroničnu bolest ne bi ni trebalo biti doplate. Pacijentice jasno znaju zašto koriste baš taj originalni lijek, a ne generički - zaključila je.

Svi lijekovi na jednom mjestu

Na stranicama HZZO-a nalaze se objavljene liste lijekova na osnovnoj i dopunskoj listi u primjeni od 01.03.2018. Liste se mogu pronaći na sljedećoj poveznici - http://www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/trazilica-za-lijekove-s-vazecih-lista/.