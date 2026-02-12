Djelo kombinira elemente klasične glazbe s efektima pod utjecajem jazza, a na premijernoj izvedbi Gershwin je osobno svirao klavir. 'Rapsodija' je otvorila novo doba u američkoj glazbenoj povijesti
Gershwin sam svirao klavir na premijeri 'Rapsodije u plavom'
