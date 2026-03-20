Liječnici: 'Muška voda' ne liječi dijabetes, držite se lijekova

'Muška voda' nije lijek, naslov je teksta novinarke Večernjeg lista Zdenke Korošec iz ožujka 1970. godine, u kojem se demantiraju tvrdnje američke tvrtke Sapiro iz New Yorka o tome da mineralna voda iz Kladanjskog izvora u BiH liječi šećer u krvi. To su, navodno, tvrdili na temelju navodnih jednogodišnjih ispitivanja u institutu firme Sapiro u New Yorku. Vijest se pojavila nakon što je tvrtka Sapiro najavila uvoz čak šest milijuna boca kladanjske vode, što je Kladnju trebalo donijeti 2,250 milijardi dinara deviznih sredstava. Voda se, inače, već uspješno prodavala u Srbiji, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj, iako na njoj nema etikete da je riječ o lijeku. Pratila ju je legenda da djeluje na mušku potenciju i to je bilo i više nego dovoljno za masovnu prodaju.