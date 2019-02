Gesta koja je dirnula mnoge: Pjesmom se oprostila od muža

Otac četvero djece iz Tennesseeja je umro samo osam mjeseci nakon što su mu doktori dijagnosticirali takozvani 'ljudski oblik bolesti kravljeg ludila'.

Tony Gibson (33) preminuo je 30. siječnja u staračkom domu u Hendersonvilleu, okružen svojom obitelji - suprugom Danielle (31) i četiri kćeri, dva para blizanki, u dobi od 11 i dvije godine.

Prošle godine doktori su rekli Tonyju da je razvio degenerativnu moždanu bolest uzrokovanu istim zaraznim proteinima koji potiču zloglasno 'kravlje ludilo' i da neće preživjeti više od godinu dana.

Danielle je za Daily Mail izjavila kako se u posljednja dva mjeseca života njezin muž mučio hodati, razgovarati, pa čak i jesti.

Tri dana prije nego što joj je umro muž, Danielle je snimljena kako mu pjeva njegovu omiljenu pjesmu Amazing Grace, te je video objavljen na Facebooku gdje je prikupio više od 23.000 pregleda.

- Prošlog tjedna je imao problema s gutanjem. Došlo je do toga da je sve odbijao odmahujući glavom To je bilo jako teško za vidjeti jer je Tony toliko jak, on je tako velik čovjek - rekla je Danielle.

U prosincu 2017. Tonyu se počelo događati da zaboravlja stvari, nije se mogao snalaziti po svojoj kući i znao joj je reći da ide u kupaonicu pa otišao u krivu prostoriju.

- Rekao bi 'Idem u kupaonicu' na što bi mu odgovorila 'To nije kupaonica'. Tada sam počela označavati prostorije u kući. Mjesec dana kasnije više nije mogao čitati - rekla je.

Tonyjevo se stanje iz dana u dan pogoršavalo. Otišao bi u susjedovu kuću da se pobrine za 'svog psa' - iako on i Danielle nemaju psa. Ležao bi u krevetu s Danielle i rekao joj da želi imati djecu s njom - iako su zajedno odgajali četvero djece.

Postalo je tako loše da bi se izgubio na putu u trgovinu ili u poštu pa mu je Danielle zabranila da vozi.

Par je na kraju otišao u medicinski centar Sveučilišta Vanderbilt u Nashvilleu četiri mjeseca nakon pojave simptoma. Danielle je bila uvjerena da boluje od demencije.

U svibnju 2018., nakon mjesec dana testova, neurolozi su im dali potpuno drugačiju dijagnozu:, Tony je obolio od Creutzfeldt-Jakobove bolesti (CJD).

CJD je rijedak, degenerativni poremećaj mozga koji je uzrokovan dolaskom u kontakt sa zaraženim tkivom, kao što je konzumiranje kontaminiranog mesa. Danielle kaže da ne zna kako je njezin suprug dobio CJD, a doktori kažu da je on jedan od najmlađih pacijenata kojeg su ikada vidjeli.

CJD je uzrokovan abnormalnim verzijama proteina poznatog kao prion. Prioni su normalno bezopasni, ali kada su u izobličenom stanju, postaju zarazni i stvaraju lezije, tvrdi klinika Mayo. Bolest se ne prenosi zrakom ili seksom.

Simptomi uključuju depresiju, tjeskobu, gubitak pamćenja, promjene osobnosti, poteškoće pri gutanju i poteškoće u govoru. Mentalno pogoršanje je brzo, obično se događa unutar nekoliko mjeseci. Mnogi oboljeli s vremenom padaju u komu.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, rizik od pojave CJD-a se povećava kod ljudi koji imaju preko 50 godina. Obično se simptomi počinju pojavljivati ​​oko 60. godine, a oko 70% oboljelih umire unutar godine dana. Nema lijeka, ni liječenja za CJD. Doktori oboljelima mogu pomoći samo ublažavanjem simptoma.

CJD se javlja u tri oblika. Jedan je sporadičan, bez poznatih uzroka, koji čine 85 posto slučajeva, prema Nacionalnim institutima za zdravlje. To je tip bolesti za koju doktori vjeruju da se razvila kod Tonya.

Drugi oblik je nasljedan. Oni koji imaju obiteljsku povijest bolesti i imaju genetsku mutaciju čine 10 do 15 posto slučajeva u SAD-u. Najrjeđi oblik je stečeni CJD, kada se mozak ili tkivo živčanog sustava zaraze kroz izloženost - što uzrokuje samo jedan posto slučajeva.