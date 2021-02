- Uzbuđena sam što sam napokon ovdje da podijelim s vama svoje tajne. Nisam sigurna da imam puno tajni, ali to je ono što svakodnevno radim - započela je Gigi u videu. Nakon toga objasnila je kako je u trudnoći koristila proizvode na prirodnoj bazi, primjerice koristila je kreme, tonike i ulje od brenda koji svoje proizvode radi od ekstrakta maslinovog ulja. Te proizvode koristila je i tijekom ljeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sada, u zimskim mjesecima i nakon poroda, njegu je promijenila s da, kako kaže Gigi, njena koža postane jako suha tijekom zime.

Za lice koristi kremu s ceramidima, a nakon nje na lice stavlja serum za vrlo suhu kožu.

- Kroz cijelu srednju školu često sam radila pilinge lice, pogotovo nakon snimanja jer sam željela da mi se cijelo lice očisti. Voljela sam koristiti i drogerijske proizvode, no to se u trudnoći promijenilo. Tada sam željela proizvode na prirodnoj bazi. Prije toga, smatrala sam da za dobar proizvod ne moraš potrošiti puno novca - govori Gigi.

Nastavlja pričati kako je zbog modnih revije i puno šminke dobila mrlje i iritaciju kože, pogotovo na predjelu nosa i brade.

- Ono što me moja mama naučila i što stalno radim, a to je da kada dobijem prištić ostavim zubnu pastu preko noći koja to isuši - kaže Gigi.

Prije nego krene sa šminkanjem Gigi stavlja balzam za usne. Stavlja ga i na obrve i ispod podočnjaka gdje osjeća da je koža malo suša.

- Ono što se najviše promijenilo u trudnoći je pigmentacija. Dobila sam tamne mrlje kraj očiju - kaže Gigi.

Za bazu koristi sjajni primer. Miješa dvije baze za bolju apsorpciju, a nakon toga koristi drogerijski tekući puder. Kako bi dodatno pokrila podočnjake koristi i korektor. Puder i bazu ne nanosi četkicom nego rukama.

- Volim ostaviti korektor da se malo upije - kaže Gigi.

Zatim slijede obrve. Njih češlja i ispunjava s olovkom, a onda ih počešlja s gelom kako bi bile na mjestu cijeli dan. Nakon toga s četkicom stavlja puder u prahu, a onda na red dolazi bronzer kojeg Gigi koristi kao konturu povučenu duž linije vilice. Kod konturiranja pazi da napravi oblik broja '3'. Sa manjom četkicom konturira nos kako bi postigla tanji izgled nosa.

Kada je završila s konturiranjem, koristi paletu sjenila u zemljanim tonovima. Prije stavljanja maskare koristi uvijač za trepavice. Nanosi maskaru na gornje i donje trepavice te stavlja rumenilo. Rumenilo nanosi na obraze i na čelo. Zatim stavlja highlighter u sticku. Stavlja ga i na nos i iznad usana, na Kupidovu liniju.

Kod usana prvo što napravi je da s ručnikom makne ostatak balzama, a nakon toga stavlja olovku za usne u smeđoj nijansi. Sve to završava s ružom i sjajilom.

- Nisam profesionalac, tek sam ušla u četvrti mjesec majčinstva, ali rekla bih samo da bismo se svi trebali pokušati usredotočiti na odvajanje vremena za sebe. Nekad se ne počešljam nekoliko dana ili ne operem lice, ali samo vas želim podsjetiti da ovo nije kako ja izgledam svaki dan. Ponekad i tjedan dana ne nosim šminku, samo stavim dezodorans na sebe, ali i dalje, mi to radimo odlično - rekla je za kraj Gigi.