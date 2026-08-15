Glavne face u Komiži opet su u objektivu Dinka Neskusila: Mace fotka već dvanaest godina

Na inicijativu Marije Fiamengo iz Komiže i karlovačkog fotografa Dinka Neskusila realizirana je humanitarna fotografska izložba u Pirkotovoj Luli, malom komiškom baru.

- Gledajući godinama fotografije koje je Dinko objavljivao na Facebooku, došla sam na ideju da ga kontaktiram i da pokušamo zajedno realizirati fotografsku izložbu posvećenu komiškim mačkama. Dinko je na to odmah pristao. Javio mi je kada dolazi u Komižu i tada došao s idejom da sve fotografije budu na prodaju, a da kompletan prihod bude doniran udruzi "Street Cats of Vis", koja tijekom cijele godine brine o uličnim mačkama na otoku Visu - kaže Marija Fiamengo.

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Udruga se bavi sterilizacijom, liječenjem, udomljavanjem i svakodnevnom brigom o uličnim mačkama. Čine je žene iz različitih krajeva svijeta koje su svoj dom pronašle na Visu - Little Shiva, Francesca i Antoinette.

- Od ukupne prodaje do sada smo Udruzi donirali 350 eura, a još je nekoliko fotografija rezervirano, dok neke još nisu prodane - dodaje Marija.

Dinko Neskusil komiške mačke fotografira već 12 godina, tijekom svojih godišnjih odmora u Komiži.

- Izuzetno mi je drago što sam mogao pomoći komiškim mačkama koje fotografiram posljednjih 12 godina, dolazeći na godišnji odmor u Komižu. Pozirale su mi Mrvica, Mia, Sivka, Bovica, Dembelica i mnoge druge. Suradnja s Marijom i Paulom bila je izvrsna, a otvorenje izložbe nadmašilo je sva očekivanja - kaže Dinko.

Foto: Dinko Neskusil

Posebno ga je razveselio dolazak njegovih sugrađana iz Karlovca.

- Hvala mojim Karlovčanima koji su došli - bilo ih je više od dvadesetak na samom otvorenju. Zahvalio bih i Gradu Komiži te gradonačelniku Ivici Vitaljiću koji su podržali ovu akciju - ističe Dinko.

Izložba je i dalje otvorena, a fotografije privlače posjetitelje svih generacija. Posebno su njome oduševljena djeca iz različitih krajeva svijeta koja, šećući komiškim ulicama sa svojim roditeljima, susreću mačke koje potom prepoznaju na fotografijama izloženima u Pirkotovoj Luli.

Zašto baš Pirkotova Lula?

Posebnu priču ima i sam naziv prostora u kojem je izložba postavljena.

Marija Fiamengo Pirkotova rođena je i odrasla u Beogradu, ali je komiških, a još dalje i biševskih korijena. Ugostiteljstvo je vrlo rano postalo njezina velika ljubav, a upravo je kroz njega upoznala svog životnog i poslovnog partnera Paula Bjaževića Lulu, Komižanina također biševskih korijena, koji se nakon 13 godina života u Splitu vratio u Komižu.

Foto: Dinko Neskusil

U Komiži se tradicionalno djeci davalo ime po nonama i nonotima, a budući da su obitelji bile velike i da je mnogo ljudi nosilo ista imena i prezimena, gotovo svaka obitelj imala je svoj lokalni nadimak koji se prenosio generacijama.

Foto: dinko neskusil kafotka

Marija je tako Pirkotova, a Paulo Lula. Zajedno su osmislili naziv Pirkotova Lula, koji je postao ime njihova malog komiškog bara.

- Pirkotova Lula predstavlja ribicu pirku koja pomalo fumi lulu mira na dnu naše vale i gleda dupine - objašnjavaju Marija i Paulo.

Izložba "Komiške mačke u objektivu karlovačkog fotografa Dinka Neskusila" tako spaja fotografiju, ljubav prema Komiži i njezinim četveronožnim stanovnicima te humanost. Svaka kupljena fotografija istodobno postaje mali doprinos boljem i sigurnijem životu uličnih mačaka na otoku Visu.