U digitalnom dobu, većina ljudi provodi sate pred ekranima - na poslu, u školi, u slobodno vrijeme. S tim je porastao i broj onih koji se žale na glavobolje, napetost u očima i osjećaj 'umora u glavi'
Glavobolja od ekrana: Evo što je sve uzrokuje i kako si pomoći
No s tim je porastao i broj onih koji se žale na glavobolje, napetost u očima i osjećaj “umora u glavi”. Iako ekrani sami po sebi ne uzrokuju trajne ozljede, stručnjaci upozoravaju da pretjerano gledanje u ekran može potaknuti ili pogoršati glavobolju i napetost, posebno kod osoba koje su već sklone migrenama ili napetim glavoboljama.
Zašto ekrani mogu izazvati glavobolju?
Postoji nekoliko ključnih mehanizama zbog kojih dugotrajno gledanje u ekran može dovesti do boli u glavi:
1. Naprezanje očiju
Dugotrajno fokusiranje na sitne fontove, svjetleće ekrane i promjene kontrasta prisiljava oči na stalni napor. To može izazvati simptome poput:
- peckanja ili suhoće očiju
- zamućenog vida
- osjećaja težine ili pritiska oko očiju
- bolova u glavi nakon dugog korištenja uređaja
Digitalno naprezanje očiju postalo je dovoljno uobičajeno da ga je Svjetska zdravstvena organizacija i druge zdravstvene institucije prepoznale kao čestu pojavu kod korisnika ekrana.
2. Plavo svjetlo i smetnje u ritmu spavanja
Ekrani emitiraju plavo svjetlo koje može utjecati na proizvodnju melatonina, hormona koji regulira san. Kad se ekran koristi kasno navečer, mozak može dobiti signal da je “dan”, što može:
- otežati uspavljivanje
- skratiti ukupno vrijeme sna
- smanjiti kvalitetu sna
Nedostatak sna jedan je od poznatih okidača glavobolje, a kod nekih ljudi može potaknuti i migrenu.
3. Loše držanje i napetost mišića
Mnogi ljudi koriste mobitele i računala u položaju koji nije ergonomičan – nagnuti naprijed, s podignutim ramenima ili savijenim vratom. Takav položaj opterećuje mišiće vrata, ramena i gornjeg dijela leđa, što može dovesti do:
- napetosti u vratu
- bolova u ramenima
- glavobolje uzrokovane napetim mišićima
Ovo je osobito izraženo kod osoba koje rade od kuće ili provode sate za računalom bez prekida.
4. Stres i “preopterećenje informacijama”
Stalno primanje informacija, obavijesti i potreba za brzom reakcijom može povećati razinu stresa. Psihološki stres često je povezan s napetostnim glavoboljama i može pogoršati simptome kod osoba koje već pate od migrene.
Tko je najviše pod rizikom?
Glavobolja od ekrana ne događa se svima jednako. Posebno su osjetljive osobe koje:
- već imaju migrenu ili napetostne glavobolje
- rade dugi niz sati za računalom
- koriste ekran u lošem svjetlu (previše tamno ili prejako)
- ne uzimaju pauze tijekom rada
- imaju probleme s vidom (npr. neispravan dioptrijski broj)
- ne spavaju dovoljno
- Kako prepoznati simptome?
- Simptomi mogu varirati, ali najčešći znakovi da je ekran “okidač” za glavobolju uključuju:
- bol koja se pojavljuje nakon dužeg korištenja ekrana
- osjećaj pritiska u čelu ili oko očiju
- zamućen vid ili osjećaj “teških” očiju
- bol u vratu ili ramenima
- glavobolja koja se povlači nakon odmora od ekrana
Što se može učiniti?
Iako je nemoguće u potpunosti izbjegavati ekrane u modernom životu, postoji niz praktičnih koraka koji mogu smanjiti rizik od glavobolje:
1. Pravila 20-20-20
Svake 20 minute odmaknite pogled od ekrana i fokusirajte se na nešto udaljeno 20 metara, 20 sekundi. Ovaj jednostavan trik pomaže očima da se opuste.
2. Prilagodite svjetlinu i kontrast
Ekran bi trebao biti dovoljno svijetao da se tekst jasno vidi, ali ne previše jak da izaziva bliještanje. U tamnijem prostoru smanjite svjetlinu, a u jako osvijetljenom povećajte, kako bi se smanjio napor očiju.
3. Koristite ergonomsku postavku
Idealno je da je ekran u visini očiju, a tipkovnica i miš u udobnom položaju. Ako koristite mobitel, pokušajte ga držati bliže razini očiju umjesto da gledate “dolje”.
4. Odmor i kvalitetan san
Redoviti san i pauze tijekom dana mogu značajno smanjiti učestalost glavobolja. Ako se ekrani koriste kasno navečer, preporučuje se izbjegavanje uređaja barem sat vremena prije spavanja.
5. Provjera vida
Ako imate često glavobolje ili zamućen vid, možda je vrijeme za pregled vida. Neispravna dioptrija ili astigmatizam mogu dodatno opteretiti oči pri radu na ekranu.
Kada potražiti liječnika?
Ako su glavobolje učestale, jako intenzivne ili popraćene simptomima poput:
- iznenadne, jake “gromovite” boli
- problema s vidom ili govorom
- slabosti u rukama ili nogama
- mučnine koja se ne smanjuje
Simptomi koji se pogoršavaju ili mijenjaju treba potražiti liječničku pomoć.
Glavobolja može imati mnogo uzroka, a stručna procjena važna je kako bi se isključili ozbiljniji razlozi.
