Glavobolja od ekrana: Evo što je sve uzrokuje i kako si pomoći

No s tim je porastao i broj onih koji se žale na glavobolje, napetost u očima i osjećaj “umora u glavi”. Iako ekrani sami po sebi ne uzrokuju trajne ozljede, stručnjaci upozoravaju da pretjerano gledanje u ekran može potaknuti ili pogoršati glavobolju i napetost, posebno kod osoba koje su već sklone migrenama ili napetim glavoboljama.

Zašto ekrani mogu izazvati glavobolju?

Postoji nekoliko ključnih mehanizama zbog kojih dugotrajno gledanje u ekran može dovesti do boli u glavi:

1. Naprezanje očiju

Dugotrajno fokusiranje na sitne fontove, svjetleće ekrane i promjene kontrasta prisiljava oči na stalni napor. To može izazvati simptome poput:

peckanja ili suhoće očiju

zamućenog vida

osjećaja težine ili pritiska oko očiju

bolova u glavi nakon dugog korištenja uređaja

Digitalno naprezanje očiju postalo je dovoljno uobičajeno da ga je Svjetska zdravstvena organizacija i druge zdravstvene institucije prepoznale kao čestu pojavu kod korisnika ekrana.

2. Plavo svjetlo i smetnje u ritmu spavanja

Ekrani emitiraju plavo svjetlo koje može utjecati na proizvodnju melatonina, hormona koji regulira san. Kad se ekran koristi kasno navečer, mozak može dobiti signal da je “dan”, što može:

otežati uspavljivanje

skratiti ukupno vrijeme sna

smanjiti kvalitetu sna

Nedostatak sna jedan je od poznatih okidača glavobolje, a kod nekih ljudi može potaknuti i migrenu.

3. Loše držanje i napetost mišića

Mnogi ljudi koriste mobitele i računala u položaju koji nije ergonomičan – nagnuti naprijed, s podignutim ramenima ili savijenim vratom. Takav položaj opterećuje mišiće vrata, ramena i gornjeg dijela leđa, što može dovesti do:

napetosti u vratu

bolova u ramenima

glavobolje uzrokovane napetim mišićima

Ovo je osobito izraženo kod osoba koje rade od kuće ili provode sate za računalom bez prekida.

Foto: 123RF

4. Stres i “preopterećenje informacijama”

Stalno primanje informacija, obavijesti i potreba za brzom reakcijom može povećati razinu stresa. Psihološki stres često je povezan s napetostnim glavoboljama i može pogoršati simptome kod osoba koje već pate od migrene.

Tko je najviše pod rizikom?

Glavobolja od ekrana ne događa se svima jednako. Posebno su osjetljive osobe koje:

već imaju migrenu ili napetostne glavobolje

rade dugi niz sati za računalom

koriste ekran u lošem svjetlu (previše tamno ili prejako)

ne uzimaju pauze tijekom rada

imaju probleme s vidom (npr. neispravan dioptrijski broj)

ne spavaju dovoljno

Kako prepoznati simptome?

Simptomi mogu varirati, ali najčešći znakovi da je ekran “okidač” za glavobolju uključuju:

bol koja se pojavljuje nakon dužeg korištenja ekrana

osjećaj pritiska u čelu ili oko očiju

zamućen vid ili osjećaj “teških” očiju

bol u vratu ili ramenima

glavobolja koja se povlači nakon odmora od ekrana

Što se može učiniti?

Iako je nemoguće u potpunosti izbjegavati ekrane u modernom životu, postoji niz praktičnih koraka koji mogu smanjiti rizik od glavobolje:

1. Pravila 20-20-20

Svake 20 minute odmaknite pogled od ekrana i fokusirajte se na nešto udaljeno 20 metara, 20 sekundi. Ovaj jednostavan trik pomaže očima da se opuste.

2. Prilagodite svjetlinu i kontrast

Ekran bi trebao biti dovoljno svijetao da se tekst jasno vidi, ali ne previše jak da izaziva bliještanje. U tamnijem prostoru smanjite svjetlinu, a u jako osvijetljenom povećajte, kako bi se smanjio napor očiju.

3. Koristite ergonomsku postavku

Idealno je da je ekran u visini očiju, a tipkovnica i miš u udobnom položaju. Ako koristite mobitel, pokušajte ga držati bliže razini očiju umjesto da gledate “dolje”.

4. Odmor i kvalitetan san

Redoviti san i pauze tijekom dana mogu značajno smanjiti učestalost glavobolja. Ako se ekrani koriste kasno navečer, preporučuje se izbjegavanje uređaja barem sat vremena prije spavanja.

5. Provjera vida

Ako imate često glavobolje ili zamućen vid, možda je vrijeme za pregled vida. Neispravna dioptrija ili astigmatizam mogu dodatno opteretiti oči pri radu na ekranu.

Kada potražiti liječnika?

Ako su glavobolje učestale, jako intenzivne ili popraćene simptomima poput:

iznenadne, jake “gromovite” boli

problema s vidom ili govorom

slabosti u rukama ili nogama

mučnine koja se ne smanjuje

Simptomi koji se pogoršavaju ili mijenjaju treba potražiti liječničku pomoć.

Glavobolja može imati mnogo uzroka, a stručna procjena važna je kako bi se isključili ozbiljniji razlozi.