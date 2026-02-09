Večer crvenih haljina: Hrabre žene poslale snažnu poruku o prevenciji moždanog udara

Javnozdravstvena kampanja Dan crvenih haljina završila je svečanim obilježavanjem u velikoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu koja je bila ispunjena do zadnjeg mjesta. Pozdravnim riječima gostima su se obratili predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić, dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora doc. dr. sc. Tomislav Božek, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, izaslanica gradonačelnika Tomislava Tomaševića, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dr. sc. Lora Vidović, izaslanica ministrice zdravstva doc. dr. sc. Marija Bubaš te izaslanica predsjednika Zorana Milanovića, savjetnica za odgoj i obrazovanje, gospođa Jadranka Žarković.

Program je vodila Ana Radišić, a sjajnim glazbenim nastupima večer su oplemenili Komorni orkestar Sveučilišta u Zagrebu i Zbor studenata Medicinskog fakulteta Lege Artis pod ravnanjem Ive Jarić Bremec te Marko Tolja uz klavirsku pratnju Ivana Popeskića.

Stavimo zdravlje na prvo mjesto

Profesorica Poljaković Skurić naglasila je u svom uvodnom izlaganju potrebu brige o zdravlju i nužnost prevencije kroz promjenu načina života jer 80 posto moždanih udara može spriječiti.

- Zaista je teško biti originalan nakon osam godina, a osobito jer svake godine želimo proširiti jednu te istu poruku - zdravlje je najveće bogatstvo ne možemo ga ničim kupiti, ali ga možemo sačuvati. I upravo to je poruka ove cijele naše kampanje. Stavimo zdravlje na prvo mjesto, sačuvajmo ono što imamo - rekla je profesorica Poljaković Skurić.

Prof. dr. sc. Marina Roje Bedeković govorila je o podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima su 2018. godine cerebrovaskularne bolesti bile drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj s udjelom od 11.6 posto, pri čemu je u muškaraca taj udio bio 9,9 posto a u žena čak 13.3 posto. Godine 2023. cerebrovaskularne bolesti pale su na još uvijek visoko, ali značajno niže četvrto mjesto po uzroku smrtnosti s udjelom od 6.3 posto pri čemu je udio za muškarce bio 5.6 posto, a za žene značajno smanjenih 7.1 posto.

- U Hrvatskoj danas na raspolaganju imamo sve metode liječenja moždanog udara kakve možemo dobiti bilo gdje u svijetu. Ono u čemu imamo jako puno prostora za napredak to je prevencija. Mi bismo doista voljeli da uopće nemamo što liječiti jer prevencija je uvijek najbolje rješenje. Stoga vas molimo da ostanete i dalje uz nas u godinama koje su pred nama jer mi smo spremne nastaviti ovaj posao, osobito uz ovako dobre rezultate - rekla je profesorica Roje Bedeković.

Akciju Dan crvenih haljina organizira Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, a suorganizatori su Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestima, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu. Akcija se održava pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika RH, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba. Članice organizacijskog odbora Dana crvenih haljina su prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić, prim. dr. sc. Vesna Matijević, mag. Dinah Vodanović, prof. dr. sc. Marina Roje Bedeković, prim. dr. sc. Svjetlana Šupe i Andreja Pasarić.

Ove godine iznimno važan doprinos organizaciji dali su B1 Media, Berlin-Chemie, Bina Istra, Boehringer Ingelheim, Fresenius, Kardian, Makpharm, Medis, Nicro, Novartis, Pfizer, PharmaS, Pliva, Press Clipping, Printera, Roche, Salveo, Sandoz, Viatris i Zubak Grupa.

Hrabre žene u crvenim haljinama

Neprocjenjivo veliki doprinos ovoj kampanji dale su hrabre žene koje su preživjele moždani udar. One su svojim pričama upozoravale javnost, a svaka od njih se na svoj način borila s tom teškom bolešću i njenim posljedicama i svaka ta priča je bila posebna. U prethodnih sedam godina njih čak 48 sudjelovalo je u akciji. Ove godine kampanji su se pridružile Đurđa Stilin, Višnja Bebek, Tatjana Orečić, Petra Topol, Ivana Pemper i Kristina Korpar. Posebno emotivan trenutak večeri bio je film kojeg su snimili Marko Stanić i Denis Lepur o njihovim iskustvima jer te priče ostavljaju duboki trag u nama i tjeraju nas da zastanemo i razmislimo. I stavimo zdravlje na prvo mjesto.

Ove divne žene hrabro su se okušale i u ulozi manekenki i bile zvijezde večeri – nosile su crvene kreacije koje su za njih izradili domaći dizajneri. Đurđa je nosila brend Duchess dizajnera Snježane Schillinger i Tina Brišara, Višnja haljinu Diane Viljevac, Tatjana haljinu Matije Vuice, Petra brend Mateyaneira dizajnerica Mateje Dujić i Neire Sinanbašić, Ivana brend Lexalex dizajnera Aleksandra Šekuljice, a Kristina haljinu Ivane Jurić. Prepuna dvorana nagradila ih je dugim, gromoglasnim pljeskom. Snimku svečanosti možete pogledati na YouTube kanalu www.youtube.com/@DanCrvenihHaljina.

Više informacija o Danu crvenih haljina potražite na stranicama Hrvatskog neurološkog društva https://neuro-hr.org/ te društvenim mrežama www.facebook.com/Dan-crvenih-haljina i www.instagram.com/dan_crvenih_haljina/.