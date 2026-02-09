Kad nepce boli: Ovo su najčešći uzroci i načini kako si pomoći

Upaljeno nepce – bolno, nadraženo ili otečeno – česta je tegoba koja većinu ljudi katkad snađe i obično prolazi bez ozbiljnih posljedica. U medicinskoj terminologiji stanje se naziva palatitis – upala sluznice nepca koja može zahvatiti tvrdo nepce (prednji, koštani dio usne šupljine) ili meko nepce (stražnji, mišićni dio), a ponekad i kombinaciju oba.

Simptomi variraju ovisno o uzroku i težini:

bol ili peckanje nepca

crvenilo i oteklina

osjetljivost na toplu, hladnu, kiselu ili začinjenu hranu

mjehurići ili afte

osjećaj trnaca ili promjene okusa

suha usta

otežano gutanje u težim slučajevima

Foto: 123RF

Najčešći uzroci: od hrane do alergija

Uzroci upale nepca mogu biti vrlo različiti – od bezazlenih do onih koji zahtijevaju liječničku procjenu:

1. Mehaničke i termičke traume

Prečesto konzumiranje vrlo vruće hrane ili pića može izazvati opekline i mjehuriće na nepcu, a tvrde i hrskave namirnice mogu oštetiti osjetljivu sluznicu.

2. Infekcije

Viralne (npr. herpes simpleks), bakterijske ili gljivične infekcije ponekad dovode do upale nepca. Kandidijaza, gljivična infekcija usne šupljine, može stvarati bijele naslage uz neugodan osjećaj.

3. Alergijske reakcije

Neki ljudi reagiraju na određene tvari u hrani, pastama za zube, vodicama za ispiranje usta ili lijekovima – što se može manifestirati crvenilom i upalom.

4. Nutritivni nedostaci

Manjak vitamina B skupine, željeza ili folne kiseline smanjuje otpornost sluznice i može povećati sklonost upalama.

5. Pušenje i alkohol

Kronična iritacija sluznice cigaretama ili prekomjernim alkoholom čest je faktor koji otežava zacjeljivanje i povećava učestalost simptoma.

6. Gastroezofagealni refluks

Kiselina iz želuca može nadražiti sluznicu u ustima, osobito nakon buđenja, i doprinijeti osjećaju peckanja ili boli.

Kako si pomoći – od kućnih metoda do lijekova

U mnogim slučajevima blaga upala nepca prolazi sama od sebe, no postoje i mjere koje mogu ublažiti simptome:

Isperite usta slanom toplom vodom nekoliko puta dnevno

Hladni oblozi ili lizanje leda mogu smanjiti bol i otok

Izbjegavajte nadražujuću hranu i pića dok se nepce ne smiri

Povećajte unos tekućine kako bi sluznica ostala hidrirana

Ako su simptomi jači, liječnik ili stomatolog može propisati:

protuupalne lijekove

lokalne anestetičke gelove ili sprejeve

antifungalne ili antibiotike, ovisno o uzroku

Foto: 123RF

Kad je vrijeme za liječnika?

Iako većina slučajeva prođe u roku od nekoliko dana, stručnu pomoć treba potražiti ako:

bol i upala traju duže od 10–14 dana

simptomi pogoršavaju kvalitetu života

pojavljuju se teškoće s gutanjem ili disanjem

postoje prateći simptomi poput povišene temperature ili neobičnih lezija

Upaljeno nepce najčešće je dobroćudna tegoba, ali ne treba ga podcijeniti ni zanemariti – u određenim situacijama može biti znak složenijeg problema.

Prevencija i zdravlje usne šupljine

Prevencija uključuje temeljitu oralnu higijenu, izbjegavanje pretjeranog izlaganja vrlo vrućoj hrani ili pićima, ograničavanje duhana i alkohola te pravovremeno liječenje stanja poput refluksa ili alergija.

U konačnici, slušanje vlastitog tijela i pravovremena reakcija – bilo kućnim mjerama ili konzultacijom sa zdravstvenim stručnjakom – najbolji su put da se neugodni simptomi upale nepca prebrode brzo i bez komplikacija.