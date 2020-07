Manje sjedenja ispred TV-a produžuje zdravlje

Na Sveučilištu u Škotskoj utvrdili su da bismo ograničenjem vremena koje provodimo pred TV-om mogli spriječiti ili odgoditi 5,62 posto svih smrti te za 7,97 posto smanjiti smrti uslijed kardiovaskularnih bolesti

<p>Ograničavanje gledanja televizije na dva sata dnevno (i to ne samo na TV ekranu) moglo bi spriječiti ili odgoditi pogoršanje zdravlje, pokazalo je novo istraživanje. Pokazalo se da su neki rizici, koji se mogu povezati s predugim sjedenjem ispred TV ekrana, poput nekih vrsta raka i kardiovaskularnih bolesti, bili na najnižoj razini kod onih koji su TV gledali dva sata ili manje na dan. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako jeftino očistiti TV-ekran</p><p>Studija sa Sveučilišta u Glasgowu obuhvatila je gotovo 500.000 sudionika u dobi između 37 i 73 godine, koje su znanstvenici pratili u razdoblju od 12 godina, odnosno od 2006. do 2018. godine.</p><p>Znanstvenici kažu kako rezultati ukazuju na to da bi izloženost TV-u trebalo smanjiti, pri čemu se istraživanje nije odnosilo samo na gledanje programa preko ekrana televizora, već i na ono što pogledamo preko mobitela. </p><p>Kada bi svi sudionici ograničili vrijeme gledanja televizije na dva sata dnevno, moguće je da bi spriječili ili odgodili 5,62 posto svih smrti i 7,97 posto smrti uslijed kardiovaskularne bolesti.</p><p>Ovo istraživanje podupire dokaze da pretjerivanje u gledanju televizije - odnosno općenito sjedilački način života - može dovesti do lošeg zdravlja, kaže dr. Hamish Foster s Instituta za zdravlje i dobrobit Sveučilišta u Glasgowu, koji je vodio studiju.</p><p>- Naša studija sugerira da bi ograničavanje vremena koje provodimo ispred TV-a moglo odgoditi ili spriječiti mnoge štetne posljedice za zdravlje - kaže, no dodaje kako je potrebno obaviti još istraživanja prije konačnih zaključaka.</p><p>Naime, važno je razumjeti sve čimbenike povezane s izloženošću TV programu koji utječu na zdravlje prije nego se donesu konačne smjernice, kaže. </p><p>- Na primjer, nezdrave grickalice i niži socioekonomski status mogu biti povezani i s vremenom koje netko provodi pred TV-om, kao i sa slabim zdravljem koje se s tim povezuje - pojašnjava. </p><p>Istraživači su razmotrili i potencijalne prednosti zamjene vremena koje provodimo ispred TV-a s nekim zdravijim aktivnostima, kao što je hodanje, na primjer. Pokazalo se da su najveću korist od zamjene gledanja u TV nekom zdravijom aktivnošću imali oni koji tim zdravijim aktivnostima zapravo posvećuju relativno manji dio vremena, prenosi <a href="https://www.bbc.com/news/uk-scotland-53501743">BBC.</a></p>