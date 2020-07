Što su više pred ekranima to se manje kreću, a to ima posljedice

<p>Nedavno istraživanje pokazalo je kako prekomjerno vrijeme provedeno ispred ekrana može usporiti rast djeteta, pogotovo ako uređaje počnu koristiti s dvije ili tri godine. </p><p>Istraživači u Singapuru istraživali su preko 500 djece. Njihovi rezultati usklađeni su sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja savjetuje roditeljima da djeci ograniče vrijeme pred ekranima na jedan sat dnevno. To ograničenje trebalo bi biti još manje za djecu mlađu od pet godina.</p><p>Autori istraživanja kažu da vrijeme koje djeca provode ispred ekrana obično zamjenjuje vrijeme koje djeca obično provode spavajući ili baveći se fizičkom aktivnošću. To može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući visok rizik od pretilosti i slabiji mentalni razvoj.</p><p>- Pokušali smo utvrditi je li navike gledanja ekrana kod djece u dobi od dvije do tri godine utječu na to kako su ta djeca provodila svoje vrijeme u dobi od pet godina. Posebno nas je zanimalo utječu li ekrani na obrasce spavanja i na aktivnosti kasnije u djetinjstvu - objasnio je istraživač <strong>Falk Müller-Riemenschneider</strong>.</p><p>Zamolili smo roditelje da izvještavaju o vremenu koje njihova djeca provedu ispred ekrana u dobi od dvije godine i opet godinu dana kasnije. U rezultate su uključene aktivnosti poput igranja videoigara, gledanja televizije i korištenja tableta ili mobitela.</p><p>Kad su djeca navršila pet godina, neprekidno su nosila uređaj za praćenje aktivnosti. Taj uređaj prati spavanje, vrijeme provedeno sjedeći i fizičku aktivnost.</p><h2>Kako djeca provode svoje vrijeme?</h2><p>Prosječno dijete gleda 2,5 sati televiziju. To je uređaj koji se najviše koristi. Djeca koja provode najmanje tri sata dnevno ispred ekrana, u prosjeku provode i dodatnih 40 minuta sjedeći u odnosu na aktivnije petogodišnjake.</p><p>Rezultati također pokazuju da su djeca u dobi od pet godina također bila manje aktivna ako su u ranijoj dobi previše koristila uređaje. Ta djeca svakodnevno su imala oko 30 minuta manje lagane aktivnosti i 10 minuta laganije energične vježbe.</p><p>Prekomjerno korištenje ekrana nije značajnije utjecalo na navike spavanja.</p><h2>Prostor za napredak</h2><p>Istraživači primjećuju da rezultati također trebaju uzeti u obzir pristranosti roditelja. Oni vjeruju da neki roditelji izostavili podatke o prehrani njihove djece, njihovim obrascima spavanja i okolišnim čimbenicima, kao što je briga o djeci.</p><p>Doktorica Dorothea Dumuid sa Sveučilišta u Južnoj Australiji, koja nije dio istraživanja, tvrdi da rezultati nisu dovoljni za konačno povezivanje vremena koje se provodi ispred ekrana sa smanjenom fizičkom aktivnošću.</p><p>Potrebno je više istraživanja kako bi se ovi rezultati dokazali, piše<a href="https://www.studyfinds.org/more-screen-time-less-activity/" target="_blank"> Study Finds</a>.</p>