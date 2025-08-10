Godišnji neće izliječiti 'burnout': Evo što stvarno može pomoći

Svatko uživa u slobodnom vremenu izvan radnog okruženja, no postoji razlika između onih koji žele odmor i onih koji ga očajnički trebaju. Brojna turistička odredišta reklamiraju se kao mjesta koja pomažu u rješavanju burnouta odnosno izgaranja na poslu, no istina je da nema tog odmora koji će pomoći u rješavanju takvih problema, piše HuffingtonPost.

Zapravo, ako na odmor gledate kao na lijek koji će ublažiti poslovne brige, to može biti značajan simptom burnouta čak i ako je riječ o poslu kojeg volite.

- Izgaranje na poslu ili burnout rezultat je dugotrajne izloženosti stresu. Razlog može biti stres povezan s poslom, ali i kombinacija poslovnog stresa i onog koji proživljavate u privatnom životu. Promišljanje da vam samo treba tjedan ili dva odmora kako biste se osjećali bolje, zapravo je simptom burnouta - objašnjava Shannon Garcia, psihoterapeutkinja u State of Wellness Counselingu u Illinoisu i Wisconsinu. Pojašnjava kako ljudi moraju osvijestiti što im tjedan ili dva tjedna godišnjeg odmora mogu donijeti, a što ne.

Neće izbrisati stres

- Prednost ljetnih godišnjih odmora je u tome što su baš na sredini godine, a to vam pruža mogućnost da se odmaknete i razmislite o tome kako se općenito osjećate. To je način da procijenite što ste postigli i na što ste ponosni, gdje ste bili ove godine i koje promjene želite učiniti do isteka godine - rekla je konzultantica Nancy Hanks iz Atlante.

No Hanks primjećuje da ovo promišljanje nastaje tek ako se doista odmarate, a ne ako vam je godišnji odmor samo prilika za bijeg od posla.

- Bila sam u toj situaciji. Slanje e-mailova sve do trenutka kad zrakoplov polijeće. Posao vas slijedi i ljudi vam šalju poruke iako znaju da vas nema i da ste na godišnjem. To je bijeg, pokušaj bijega od nečega što je užasno - kaže Hanks ističući kako odmor koji ne služi bijegu izgleda potpuno drugačije.

- Da, umorna sam, ali taj umor je proizlazio iz produktivnog rada i sad razmišljam o tome kako napuniti baterije da bih se mogla vratiti sljedećoj dionici - opisuje Hanks.

Garcia smatra da je glavni znak izgaranja kada je razlog uzbuđenja oko odmora taj što vas on udaljava od posla.

Istraživanja podupiru ovo promišljanje. Ako očekujete da će vas ljetni odmor napuniti energijom za ostatak godine, razmislite opet. Osjećaj odmora nakon godišnjeg ne traje dulje od nekoliko dana. Gotovo četvrtina odraslih zaposlenika u SAD-u u anketi iz 2018. godine koju je provelo Američki psihološko društvo tvrde da su povećanje energije i osjećaj oslobađanja od stresa koje su doživjeli tijekom odmora nestali odmah po povratku na posao. Za još 40 posto ispitanika dobro raspoloženje s godišnjeg odmora trajalo je samo nekoliko dana nakon što su ponovno počeli raditi.

- Web stranice i članci u časopisima nude mnoštvo savjeta o tome kako najbolje iskoristiti vrijeme provedeno izvan ureda, ali se često teret prebacuje na zaposlenika, a ignoriraju se organizacijski čimbenici - komentirao je studiju David W. Ballard, organizacijski savjetnik Centra za organizacijsku izvrsnost u Američkom psihološkom društvu.

- Radna sredina koja pruža podršku kao i nadređeni, dostupnost odgovarajućeg plaćenog slobodnog vremena, učinkovite politike i prakse poslovnog i privatnog života te psihološki problemi poput povjerenja i pravednosti igraju glavnu ulogu u tome kako zaposlenici postižu maksimalni oporavak na odmoru - kaže Ballard.

- Na ovaj način, godišnji odmori su samo privremeno rješenje za mnogo veće probleme kao što su nerazumni šefovi s neumoljivim rokovima ili rješavanje trajnih problema povezanih s pandemijom na poslu. Godišnji vam definitivno može pružiti prijeko potreban odmor i biti prilika da privremeno smanjite stres. Međutim, ako se vratite u sredinu u kojoj su stvari iste kao što su bile prije vašeg odlaska na odmor, korist koju ste ostvarili godišnjim brzo će nestati. Godišnji nije lijek za burnout. Sagorijevanje nije vaša krivnja, ali neće nestati samo od sebe ako nešto ne poduzmete - objašnjava Garcia.

Gumb za resetiranje

Ako se doista osjećate kao da živite samo za sljedeći godišnji odmor, poduzmite korake prema uspostavi zdravije ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Gledajte na odmor kao na gumb za resetiranje.

- Uzmite godišnji odmor i obvežite se da ćete poduzeti male i redovite korake koji će vam pomoći u borbi protiv izgaranja kada se vratite na posao - savjetuje Garcia.

Ti koraci mogu uključivati odlučivanje o tome koliko ćete dopustiti da vam posao utječe na vikend i postavljanje granica oko toga kada ste dostupni izvan radnog vremena. Preispitajte pretpostavke da odmor možete uzeti samo tijekom ljeta. Hanks, bivša administratorica obrazovanja, rekla je da se osjećala krivom zbog preopterećenja suradnika ako je uzela godišnji tijekom nastavne godine.

- Proživljavala sam strah da će se nešto dogoditi ako uzmem odmor u neko drugo vrijeme osim tijekom ljeta - rekla je Hanks.

No dobila je priliku sudjelovati na radnoj konferenciji u Nepalu tijekom listopada, pa su joj kolege objasnili da krivo pretpostavlja da ne može uzeti godišnji i tada. Zato Hanks sada preporučuje ljudima da o mogućnostima plaćenog slobodnog vremena razgovaraju sa nadređenima, radije nego da pretpostavljaju nešto što nije točno. Provjerite može li vas netko zamijeniti te u budućnosti uzvratite kolegi uslugu.

- Svi poslovi imaju ritam, pa valja prepoznati u kojem se trenutku možete malo odmaknuti - preporučuje Hanks.

Češći manji odmori

Ako je moguće, češće odlazite na odmor. Manji je pritisak da vam taj jedan veliki ljetni odmor mora biti nezaboravan. Tijekom školovanja Hanks je primijetila razliku u osjećaju sreće između učitelja koji su imali dva slobodna tjedna svakih osam tjedana u odnosu na učitelje koji su imali slobodno cijelo ljeto.

- Pouzdano znam da su tim češćim pauzama bili zadovoljniji učitelji koji su radili tijekom cijele godine. To znači da sva težina ili pritisak ne leži na samo jednoj pauzi ili jednom odmoru - kazala je Hanks.

Naučite se svakodnevno puniti energijom bez obzira na godišnji odmor.

- Sjedenje na krevetu i besmisleno listanje po telefonu kad se vratite kući s posla može donijeti privremeni bijeg od stresa, ali vas zapravo ne puni energijom - rekla je Garcia.

Ona preporučuje da u raspored dnevnih aktivnosti dodate i druge oblike opuštanja.

- To može biti kuhanje, izvođenje psa u šetnju, ples uz glazbu dok pospremate ili rad u vrtu. Svakako i dani provedeni u gledanju TV serije mogu biti opuštajući. No aktivno se opuštanje često zanemaruje - zaključila je Garcia.