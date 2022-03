Postavite granice na poslu: O vama ovisi kako će se ponašati vaši nadređeni prema vama

Uz tehnologiju, fleksibilan rad i radna mjesta koja se stalno mijenjaju, postavljanje zdravih granica na poslu teže je nego ikad prije. Period traženja posla može biti vrlo zahtjevan i mnogi će u tom procesu radije biti oni koji ugađaju drugima nego se zauzimaju za sebe, piše CareerContessa.

Ovo znači da postavljanje zdravih granica na poslu počinje već rano, tijekom razgovora. Od razgovora za posao pa nadalje vi podučavate šefa i kolege kako se ponašati prema vama i kako postići zdravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života primjenom fizičkih granica, mentalnih i osobnih ograničenja.

Na primjer, provjeravate li radnu e-poštu izvan radnog vremena? Jeste li im dostupni 24 sata na dan, sedam dana u tjednu i na raspolaganju ste kako biste riješili bilo koji problem? Hoćete li odmah preuzeti posao koji je možda i izvan opisa radnog mjesta? Postavljanje granica od samog početka omogućuje vam normalno funkcioniranje, izbjegavanje potencijalno toksičnih okruženja i stvaranje jasnih uvjeta za rad u kojima se ne osjećate iskorištenima i ne vodi vas u sagorijevanje na poslu.No svi smo različiti, pa se tako pravila koja vrijede za jedne, ne mogu primijeniti na druge. Važno je to imati na umu i postaviti vlastite granice.

Vrste granica

Ako niste sigurni koje granice postaviti, razmislite o tome što smatrate zdravim vrstama granica za razliku od onoga što bi mogli biti nerazumni zahtjevi. To je dodatni posao i isprva se može činiti neprirodnim, ali preventivna zaštita vašeg mentalnog zdravlja je iznimno važna.

Fizičke granice

Ako imate problema s fizičkim granicama na poslu, onda je vjerojatno da se i sve ostale vaše granice gaze. Ponudite rukovanje umjesto zagrljaja. Ne posjećujte nikakve "radne događaje" nakon 19:00 sati. Prošećite nakon ručka sami. Recite ne radu vikendom. Uzmite bolovanje kada vam treba. Recite drugim zaposlenicima da ste zauzeti ako je stvarno tako.

Mentalne granice

Mentalna energija je važna i može se brzo potrošiti glupostima. Odredite radno vrijeme i pridržavajte ga se. Odbijte suvišne sastanke i potaknite nadređene da vode učinkovitije sastanke. Kada radite, isključite poruke i drugu nepotrebnu komunikaciju. Nemojte se upuštati u ništa što bi se moglo shvatiti kao ogovaranje, a pogotovo o drugima na vašem radnom mjestu.

Emocionalne granice

Emocionalne granice može biti teško odrediti. Postavljanjem emocionalnih granica omogućujete si slobodu da tuđi loš dan utječe na vaš. To ne znači da ste isključili empatiju ili razumijevanje. To znači da sljedeći put kada netko bude vikao i bacao papire po uredu, možete okrenuti glavu. Unaprijed komunicirajte kako želite davati i primati povratne informacije. Ne reagirajte na tuđe loše raspoloženje ili ispad. Delegirajte posao kada je potrebno. Napravite raspored koji daje prioritet ravnoteži između posla i privatnog života.

Osam načina za uspostavljanje i održavanje zdravih granica na poslu

Kada ste odredili prioritete, implementirajte i poštujete granice koje ste postavili unoseći ih u svakodnevne interakcije i rutinu.

1. Procijenite svoje osobne granice

Prije nego što priopćite svoje granice drugima, sami morate odrediti koje su i kako ih provesti. Osobne granice proizlaze će iz vrijednosti i životnih prioriteta. Nadređeni na svakom poslu koji vrijedi zadržati svjesni su kako je to ipak i prije svega, samo posao. Osim njega imate život u kući, odnose, strasti i osobni prostor o kojima treba razmišljati. U knjizi dr. Dane Gionte, From Stressed to Centered, autorica nudi rješenja procesa za procjenu osobnih granica na poslu. Kaže da je važno upoznati svoje granice, obratiti pažnju na osjećaje, dopustiti si da postavljate granice te pritom morate uzeti u obzir okruženje u kojem radite.

2. Komunicirajte unaprijed

Kada postavite svoje prioritete i vrijednosti, iznesite ih ostalima. To može biti jednostavno kao da svom timu date do znanja da ne odgovarate na e-poštu nakon radnog vremena. Recite im što za vas predstavlja radnu hitnu situaciju kako se ne biste suočili s kriznim situacijama koje se pojavljuju izvan radnog vremena. Kada unaprijed poduzmete korake nužne za komunikaciju, štitite se od budućih potencijalno pogrešnih razgovora.

3. Izradite jasne strukture

Struktura je važna na radnom mjestu. Vi ste arhitekt vlastitih granica i imajte to na umu dok ih postavljate. Kreiranjem jasnih struktura unaprijed temeljenih na granicama uklanjate svako nagađanje o uobičajenim kršenjima tih granica. Manja je vjerojatnost da će vas suradnici ometati ako znaju da niste otvoreni za tu mogućnost. Ako ste u upravljačkoj ulozi, možete stvoriti strukture koje uključuju izgradnju timskih odgovornosti. To stvara jasne smjernice o tome gdje i s kim zaposlenici mogu razgovarati u različitim okolnostima.

4. Neka vaši odnosi budu profesionalni

Na poslu mnogi imaju romantične veze ili duboka prijateljstva, ali ponekad ti odnosi postanu škakljivi i zamršeni, pogotovo kad je riječ o granicama. To, naravno, ne znači da na poslu ne treba imati prijatelje, nego je važno stvari postaviti tako da profesionalni odnosi budu upravo takvi. Koliko god se to nekima činilo teškim, važno je odvojiti prijatelje od kolega.

5. Delegirajte posao kada je to prikladno

Važan dio uspostavljanja granica je postavljanje očekivanja o poslu koji ćete obavljati, za koji ste angažirani, poslu koji ste voljni preuzeti i poslu koji je izvan vaše odgovornosti. Kada je posao u potpunosti izvan vašeg djelokruga odgovornosti, možda ćete imati priliku reći ne ili delegirati posao nekome kome više odgovara. Očito je da je delegiranje posla malo lakše napraviti kada ste već na upravljačkoj poziciji.

No i ako niste šef, još uvijek možete delegirati posao. Zapitajte se tko je od kolega više kvalificiran za obavljanje tog zadatka, imate li vremena obaviti posao bez ugrožavanja ostalih zadataka koje radite, je li opravdano prenijeti taj posao na nekoga tko možda ima manje opterećenje nego vi.

6. Recite ne

Ponekad vaše utvrđene granice neće zahtijevati da zapravo delegirate posao. U tim slučajevima možete jednostavno reći ne. To je puno lakše reći nego učiniti, pogotovo u profesionalnoj atmosferi. Christopher Voss, pregovarač u talačkim krizama, objašnjava da u trenutku kada trebate odbiti projekt ili zadatak, možete pitati nadređene "Kako bih to trebao učiniti?". Važno je ne postavljati pitanje na optužujući, već na način koji izaziva malo empatije. Objasnite je li to u opsegu posla koji radite i možete li se dodatni zadatak uklopiti, a da pritom ne trpe primarne odgovornosti. Postavljanjem ovog pitanja dajete sugovorniku priliku da razmotri što sve radite i je li dodavanje još jednog zadatka ili prekidanje onih na kojima radite zapravo izvedivo.

7. Uzmite slobodan dan

Još jedan sjajan način postavljanja granica je uzimanje slobodnog dana kada ga dobijete, kada vam je to potrebno i kada vam se ponudi. Dopustiti da se vrijeme godišnjeg odmora nagomilava i istječe nije predmet ponosa niti bi trebao biti. Iskoristite vrijeme koje imate. Zaslužili ste. Kada to učinite, ostavite poruku da ste izvan ureda i slobodu iskoristite kako biste se napunili energijom. Dugoročno, vaša će karijera imati koristi od odmora.

8. Koristite tehnologiju za pomoć

Znate li tko je odličan u postavljanju granica? Tehnologija. Koristite je kao alat koji će vam pomoći da postavite određene granice. To može biti postavljanje poruke da niste dostupni ako radite nešto za što vam treba koncentracije. To može biti blokiranje nekoliko sati tjedno u vašem kalendaru u kojem se bavite određenim poslom i stoga ste nedostupni. Također možete koristiti alate za postavljanje radnog vremena koji će obavijestiti vaše kolege o satima kada mogu računati sa vama, a kada niste na raspolaganju. Tehnologija također može pomoći u trenucima kada ste posvećeni stvarnom odmoru. Ako ste na upravljačkoj poziciji, možete postaviti zamjenike za vrijeme koje ste odsutni i to prenijeti svom timu prije izbivanja.