DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Beba u bazenu koja pliva prema novčanici na udici postala je jedna od najpoznatijih fotografija u povijesti glazbe. Na njoj je bio četveromjesečni Spencer Elden
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Gola beba 'obilježila' generaciju u kariranim flanel košuljama
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Prije točno 35 godina, 24. rujna 1991., izašao je album koji je obilježio cijelu generaciju. Nirvanin "Nevermind" nije bio samo ploča nego trenutak u kojem su klinci s početka devedesetih dobili glas. Sve je počelo naslovnicom.
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