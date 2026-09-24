Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Gola beba 'obilježila' generaciju u kariranim flanel košuljama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Gola beba 'obilježila' generaciju u kariranim flanel košuljama
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Beba u bazenu koja pliva prema novčanici na udici postala je jedna od najpoznatijih fotografija u povijesti glazbe. Na njoj je bio četveromjesečni Spencer Elden

Admiral

Prije točno 35 godina, 24. rujna 1991., izašao je album koji je obilježio cijelu generaciju. Nirvanin "Nevermind" nije bio samo ploča nego trenutak u kojem su klinci s početka devedesetih dobili glas. Sve je počelo naslovnicom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bilo mu je žao odvesti ga na otpad: Cijeli automobil prekrio cvijećem i zelenilom
NA DANAŠNJI DAN

Bilo mu je žao odvesti ga na otpad: Cijeli automobil prekrio cvijećem i zelenilom

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Neobična kombinacija automobilskog dizajna i hortikulture pokazuje da kreativnih ideja za uređenje vozila nije nedostajalo ni u osamdesetima
Prvi hrvatski zaštitari trenirali na otvorenom sa Šafranićem
NA DANAŠNJI DAN

Prvi hrvatski zaštitari trenirali na otvorenom sa Šafranićem

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U rujnu 1990. godine, bez moderne opreme, Šafranićevi zaštitari prolazili su rigorozne treninge koji su oblikovali temelje hrvatske privatne zaštite
Štandovi na Velesajmu 1974. bili su dugi čak 70 kilometara...
NA DANAŠNJI DAN

Štandovi na Velesajmu 1974. bili su dugi čak 70 kilometara...

Između ostaloga, tamo su bili izloženi trkaći automobil Formule 1 najmlađeg pobjednika Emersona Fittipaldija, poljski helikopter MI2, bageri iz Đure Đakovića i Pullosula, korejski liker sa zmijom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026