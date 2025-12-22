Golden Goose preuzeli Kinezi! Očekuju još veće širenje brenda

Talijanski luksuzni brend Golden Goose, poznat po svojim namjerno "istrošenim" tenisicama čija cijena nerijetko prelazi 500 eura, dobio je nove većinske vlasnike. Međunarodni investicijski fond HSG, ranije poznat kao Sequoia Capital China, sklopio je ugovor o preuzimanju većinskog udjela od dosadašnjeg vlasnika, britanskog fonda Permira. U jednoj od najvećih transakcija u svijetu luksuza ove godine, kao manjinski investitori pridružili su im se singapurski državni fond Temasek i njegova podružnica True Light Capital.

Iako financijski detalji nisu službeno objavljeni, tržišni izvori procjenjuju vrijednost akvizicije na oko dvije i pol milijarde eura. Ovim potezom zaključuje se višemjesečni proces koji je Permira pokrenula nakon što je u lipnju 2024. godine, u posljednji trenutak, odustala od izlaska Golden Goosea na milansku burzu zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta.

Poznata lica ostaju na čelu kompanije

Unatoč promjeni vlasničke strukture, na čelu tvrtke neće biti velikih potresa. Silvio Campara, koji je brend vodio kroz razdoblje strelovitog rasta, ostat će na poziciji glavnog izvršnog direktora. Veliko pojačanje za budućnost predstavlja Marco Bizzarri, bivši izvršni direktor Guccija, koji je do sada bio član upravnog odbora, a sada preuzima funkciju neizvršnog predsjednika. Njegovo iskustvo stečeno vođenjem globalnih divova poput Guccija, Bottege Venete i Keringa bit će ključno za iduću fazu globalne ekspanzije.

‌- Jako sam sretan, ovo je bio moj san. Sretan sam što je jedna naizgled drugačija i inkluzivna priča, koja stavlja potrošača ispred svega, pokazala da može biti uspješna - izjavio je Campara nakon objave prodaje, aludirajući na dosadašnji uspjeh brenda i dugoročne izglede s novim investitorima. ‌

Novi vlasnici, HSG i Temasek, percipirani su kao strateški partneri koji će ubrzati širenje brenda.

- Oni su razumjeli našu strategiju i kulturu, a njihova investicija je još jedan dokaz povjerenja u uspjeh našeg modela koji spaja luksuz, životni stil i sportsku odjeću - dodao je Campara.

Rast usprkos usporavanju tržišta luksuza

Ova akvizicija događa se u vrijeme iznimne financijske snage za Golden Goose. Kompanija je od 2020. godine, kada ju je Permira preuzela za 1.28 milijardi eura, gotovo udvostručila svoju vrijednost. Prihodi su porasli s 266 milijuna eura u 2020. na impresivnih 655 milijuna eura u 2024. godini. Takav rast nastavljen je i u prvih devet mjeseci ove godine, s povećanjem prihoda od 13 posto na godišnjoj razini.

Uspjehu je značajno pridonijelo jačanje vlastitih prodajnih kanala i širenje mreže trgovina, koja je s 97 dućana u 2019. godini narasla na današnjih 227. Zanimljivo je da brend bilježi dvoznamenkasti rast u Kini, tržištu na kojem se mnogi konkurenti iz luksuznog sektora suočavaju s poteškoćama, što dokazuje otpornost i specifičnu privlačnost Golden Goosea.

Novi većinski vlasnik, HSG, upravlja imovinom vrijednom više od 55 milijardi dolara i ima iskustva s ulaganjima u globalne gigante poput ByteDancea, vlasnika TikToka. Iz fonda su poručili kako će podržati međunarodne ambicije brenda, istovremeno čuvajući i slaveći ono što Golden Goose čini "jedinstveno talijanskim". Jiajia Zou, partnerica u HSG-u, izjavila je: "Golden Goose u današnjem luksuznom krajoliku predstavlja ljubav, empatiju, autentičnost i snažan osjećaj zajedništva."

Iako je izlazak na burzu odgođen, Silvio Campara i dalje vidi javnu ponudu dionica kao "prirodno odredište" za kompaniju u budućnosti. U međuvremenu, s novim, kapitalno snažnim partnerima iz Azije, talijanski brend s prepoznatljivom zvijezdom nastavlja svoj pohod na globalno tržište. Očekuje se da će transakcija biti finalizirana do ljeta iduće godine.

