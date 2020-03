Gotičku crkvu staru više od stoljeća pretvorili u novi dom

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Posteljinu čuvajte na suhom i tamnom mjestu u vrećicama

U prosincu 2016. Anastasiia i Gunther, mladi par iz Marylanda, SAD, tražili su novi dom i projekt za obnovu. Vozili su se u automobilu u blizini kuće te se zaustavili pred starom crkvom, a na njoj je bila tabla da je kuća na prodaju.

Otprilike šest mjeseci kasnije, nakon što su je platili 320 000 dolara, stara crkva je bila njihova.

Sada bračni par i njihovo troje djece žive u crkvi Svih svetih, staroj 120 godina. Obnavljaju je, ali pokušavaju zadržati neke izvorne detalje.

Ona se sada zove 'All Saints House', a crkva od 70-ih godina nije u funkciji. Od tada je promijenila tri vlasnika prije njih, a oni su dodali potkrovlje, sobe, krovne prozore i kupaonice.

- Kada smo kupili kuću, bila je spremna za život, ali je godinama bila prazna i trebala joj je obnova. Tako smo se upustili u veliki projekt transformacije.

Do sada, maknuta je olovna boja s ulaznih vrata, montiran je šank u kuhinji, redizajnirana je glavna spavaća soba i obnovljena je kuhinja.

- Kada smo prvi put ušli u staru crkvi, rekli smo 'to je to'. To je bila ljubav na prvi pogled - kaže bračni par i dodaje da su domah nazvali svog agenta za nekretnine.

Oni su oduvijek su dijelili ljubav prema starim kućama te u stopu prate projekte restauracije na društvenim mrežama.

- Dio smo Instagram zajednice ljubitelja starih kuća - rekla je Anastasiia.

Prema Anastasiji, Crkva Svih Svetih služila je kao bogoslužje u Marylandu sve do pedesetih godina prošlog stoljeća.



Unatoč dopunama, izvorna građevina u gotičkom stilu je sačuvana. Čim je par kupio crkvu, počeo je raditi na projektu za uređenje. Prvi zadatak bio je čišćenje kuće, što je trajalo otprilike dva tjedna.

Anastasiia je procijenila da su do sada potrošili oko 40 000 do 50 000 dolara na preuređivanje i obnovu.

Veliko predsoblje nema grijanje pa se u vrijeme zimskih mjeseci zajedno druže u malom dnevnom boravku.Par ima velike planove za nekadašnji zvonik.

Drugi kat bit će pretvoren u spavaću sobu u viktorijanskom stilu koju će iznajmljivati drugima putem Airbnb-a.

Što se tiče trećeg kata, Anastasiia ga planira urediti u prostor za odmor s prozorima od poda do stropa, piše

