Gotovo je: 6 jasnih znakova da je vaš bivši doista krenuo dalje

1. Ima novu djevojku

Saznati da je već nastavio sa životom i našao novu ljubav, dodatan je udarac za ego. Čak i ako ima još neke osjećaje prema bivšoj, više nisu iste naravi. Od ljubavi je ostalo samo prijateljstvo i zajednička prošlost.

2. Vratio vam je sve stvari

Ako bivši odluči vratiti sve stvari koje je njegova bolja polovica ostavila u njegovu domu, to je jasan znak da je odlučio zajedničke budućnosti više nema. Tim činom želi maknuti i najmanji podsjetnik na vezu i poručuje vam da više nema povratka.

3. Ne želi razgovarati s vama

Slučajni susreti nakon raskida mogu biti neugodni, ali ako bivši partner skreće pogled i izbjegava kontakt očima to nije dobar znak. Time samo želi poručiti kako ste vi za njega stvar prošlosti i više ne želi ništa s vama. Skretanje pogleda može ukazivati i na sram osobito ako je on krivac zbog kojeg se veza raspala.

4. Jasne i nedvosmislene poruke

Ne želim više nikad razgovarati s tobom, jedva čekam novi početak, više te ne volim - ako čujete ove riječi, ne pokušavajte ništa više. Uz vas ga ništa više ne veže, a iako postoje suptilni znakovi da se više ne želi pomirititi, koji mogu promaknuti, ali ako vam to kaže, dignite glavu i krenite dalje, bez osvrtanja.

5. Ne želi vas sresti

On svjesno izbjegava sva događanja i druženja na kojima bi mogao sresti svoju nekadašnju ljubav. To može jako boljeti, ali u tom trenutku sasvim je u redu žalovati. Možda je to zapravo jedinstvena prilika da i sami upoznate nekog novog.

6. Oženio se

Činjenicu da bivši već ima novu ljubav nije lako prebroditi, ali da će se vjenčati još teže. Time jasno poručuje da je nastavio dalje i da više nema povratka. U takvim situacijama treba biti što smireniji i poštovati njegov izbor.

