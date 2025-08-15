Obavijesti

Gotovo pola milijuna ljudi na Woodstocku slavilo mir i ljubav

Attendees at the Woodstock Music Festival in August 1969, Bethel, New York, U.S. in this handout image. | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na današnji dan 1969. započeo je sajam glazbe i umjetnosti Woodstock, koji je uspio okupiti neke od najvećih glazbenika toga vremena - oni i publika utjelovili su duh pobune protiv normi

Sajam glazbe i umjetnosti Woodstock, započeo je u petak, 15. kolovoza 1969. godine, u Bethelu u New Yorku. Izvorno je to trebao biti trodnevni događaj u gradu Woodstocku, ali zbog lošeg vremena i niza logističkih problema premješten je na farmu Maxa Yasgura u Bethelu. Nastupi su više puta odgađani, pa su se produljili, tako da je Festival završio tek u ponedjeljak, 18. kolovoza. Festival je postao simbol kontrakulturnog pokreta, slaveći mir, ljubav i glazbu, a okupio je više od 400.000 ljudi, što ga čini jednim od najvećih festivala ikada održanih. 

