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U nagradnoj igri 1987. glavna nagrada bila je obiteljska kuća!

Piše Ana Vukašinović,
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U nagradnoj igri 1987. glavna nagrada bila je obiteljska kuća!
Foto: Arhiva Večernjeg lista

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Prije gotovo 40 godina fondovi nagradnih igara bili su doista izdašni. U velikoj nagradnoj igri Večernjeg lista iz lipnja 1987., organiziranoj uoči zagrebačke Univerzijade, glavna nagrada bila je - obiteljska kuća. Čitatelji su sakupljali kupone iz novina, a među nagradama nalazio se i zlatni sportski đerdan Univerzijade '87, sastavljen od zlatnika s motivima sportskih disciplina i grbom starog Zagreba. 

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