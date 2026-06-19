U nagradnoj igri 1987. glavna nagrada bila je obiteljska kuća!

Prije gotovo 40 godina fondovi nagradnih igara bili su doista izdašni. U velikoj nagradnoj igri Večernjeg lista iz lipnja 1987., organiziranoj uoči zagrebačke Univerzijade, glavna nagrada bila je - obiteljska kuća. Čitatelji su sakupljali kupone iz novina, a među nagradama nalazio se i zlatni sportski đerdan Univerzijade '87, sastavljen od zlatnika s motivima sportskih disciplina i grbom starog Zagreba.