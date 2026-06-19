DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Mačak Garfield, stripovski junak, izašao je prvi put u stripu 19. lipnja 1978., a Batman je 1989. zaradio više od 400 milijuna dolara
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U nagradnoj igri 1987. glavna nagrada bila je obiteljska kuća!
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Prije gotovo 40 godina fondovi nagradnih igara bili su doista izdašni. U velikoj nagradnoj igri Večernjeg lista iz lipnja 1987., organiziranoj uoči zagrebačke Univerzijade, glavna nagrada bila je - obiteljska kuća. Čitatelji su sakupljali kupone iz novina, a među nagradama nalazio se i zlatni sportski đerdan Univerzijade '87, sastavljen od zlatnika s motivima sportskih disciplina i grbom starog Zagreba.
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