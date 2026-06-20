DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN 'Jadranski susreti' išli su u TV program uživo, uz šarmantne voditelje - Helgu Vlahović i Olivera Mlakara - a sve to pod budnim okom sudaca i oduševljene publike
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Na 'Jadranskim susretima' u Biogradu skidali pršut s jarbola
Čitanje članka: 1 min
U tekstu pod naslovom "Trenutak s... Helgom Vlahović, spikericom i voditeljicom: Priprema za 'Jadranske susrete'", Večernji list na današnji dan 1980. godine donosi najavu "Jadranskih susreta" - popularne ljetne emisije koja je pravi primjer da su se ljudi nekad znali kvalitetnije družiti i bolje zabavljati. Te su godine susreti trebali biti od 4. srpnja do 15. kolovoza, i to u Biogradu na Moru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku