Na 'Jadranskim susretima' u Biogradu skidali pršut s jarbola

U tekstu pod naslovom "Trenutak s... Helgom Vlahović, spikericom i voditeljicom: Priprema za 'Jadranske susrete'", Večernji list na današnji dan 1980. godine donosi najavu "Jadranskih susreta" - popularne ljetne emisije koja je pravi primjer da su se ljudi nekad znali kvalitetnije družiti i bolje zabavljati. Te su godine susreti trebali biti od 4. srpnja do 15. kolovoza, i to u Biogradu na Moru.