Preživjeti prvu godinu braka: Ne mora uvijek sve biti dobro

Prva je godina braka mnogima najteža, a na probleme u njoj nisu potpuno imuni ni parovi koji su godinama zajedno i i maju djecu.



Mlađim je parovima tako jer su obično predugo zaokupljeni planiranjem dana vjenčanja, a premalo razmišljaju o onome što slijedi. U braku su ulozi veći nego prije i više se očekuje od oboje. Partnerov manji nedostatak ili 'mušica' poprima veći značaj kada razmišljate da se s tim morate nositi do kraja života. Kod mnogih se javlja i osjećaj da je zabava završena i sada se morate početi ponašati poput odraslih.

Britanska stručnjakinja za veze i seksologinja Tracey Cox daje nekoliko savjeta koji mogu pomoći da brak zaista bude sretan od samog početka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priznajte da vam nije lako

Ako kažete: "Hej, ovo je pomalo čudno, zar ne?", na lagan i razigran način možete ukloniti pritisak koji je nastao i započeti razgovor.

Budite iskreni

Budite taktični, svakako, ali morate se naučiti biti otvoreni u vezi osjećaja, i dobrih i loših, jer će vam brak o tome ovisiti još desetljećima.

Zaboravite na etikete

Neki vole činjenicu da su sada "gospodin" i "gospođa", dok se drugi osjećaju kao da im je otet njihov identitet.

- 'Biti nečija supruga zvuči mi jezivo. Volim muškarca za kojeg sam se udala, ali mrzim konotacije riječi muž i žena', rekla mi je tek udana prijateljica mjesec dana nakon svadbe - priča Cox. Ne odbacujte partnera jer vam se ne sviđaju stereotipi supruga i suprug.

Foto: Photographee.eu

Ne zaboravite se zabavljati

I dalje ste isti ljudi iako ste sada u braku. Ponašajte se tako. Radite ono što vas oboje čini sretnima, a ne ono što mislite da se od vas sada očekuje.

Razgovarajte o tome što očekujete jedno od drugog

Bez obzira kako cool bilo vjenčanje, brak otkriva tradicionaliste u svima nama. Vječne se feministice tako odjednom brinu oko toplog obroka na stolu, a muškarci priznaju da ipak ne zarađuju dovoljno.

Dobra je ideja razgovarati o tome jesu li se promijenila vaša očekivanja jer puno ljudi očekuje različite stvari od svog partnera nakon što se ožene. Recite mu: 'Sad sam tvoja supruga, a ne samo djevojka, očekuješ li nešto više od mene?'. Ako vam nije ugodno biti toliko otvoreni, zacrtajte si zajedno neke ciljeve kao bračni par. Želite li kupiti stan? Ili su putovanja za sada prioritet?

Ne brinite ako se seksate rjeđe

Dosta toga ima veze sa dopuštenjem, a oženjenim se osobama dopušteno seksati. No svi znaju da seks navodno postaje dosadan u braku i to će vas mučiti, no to ne treba biti tako, popričajte o tome što se u seksu promijenilo, i što još možete napraviti da bude još bolji.

Nemojte se previše zamarati idejom o 'zauvijek'

Razmišljajući 'zaglavio sam tu za cijeli život' pretvarate i najmanju sitnicu (zašto ne gasi svjetla?) u nešto s čime se odjednom ne može živjeti. Uvijek postoji razvod ako ste stvarno pogriješili. Popričajte otvoreno o tome, da vidite kako niste jedini koje to u vezi muči. Zajedno se tome nasmijte, tako ćete uvjeriti jedan drugog da je to normalno.

Foto: Goodshoot

Ne morate združiti financije ili imati zajednički bankovni račun

Neki parovi imaju sreću da imaju potpuno isti stav prema novcu i načinu potrošnje. Odjednom ste u situaciji da financijske odluke vašeg partnera utječu i na vas, što stvara ogroman pritisak na vezu. U idealnom bi svijetu svi parovi raspravljali o postojećim dugovima i obvezama prije nego što se vjenčaju - ali kod mnogih to nije slučaj. Ako nikada niste spomenuli dug s kreditne kartice, spominjanje toga kad ste oboje još u panici zbog troškova vjenčanja, je nerazumno. Ali ako vas čeka neko financijsko iznenađenje, obično će postati očito baš u prvoj godini braka.

Pošteno podijelite poslove

Neki parovi lako podijele svakodnevne poslove nakon što zajedno usele. Jedan vadi suđe i stavlja prljavo u perilicu posuđa, drugi baca smeće, jedan radi krevet, drugi vodi psa u šetnju. Ako se to nije i vama dogodilo prirodno i jedan od vas radi mnogo više od drugog, riješite to odmah. Oboje morate osjetiti da ovaj drugi odrađuje svoj dio posla.

U vašem će se braku pojaviti 'neobjašnjivi' problemi

John Gottman, američki terapeut koji je proveo više od 40 godina promatrajući živote ljudi u vezama, kaže da je najgora zabluda da se u braku svi problemi rješavaju lako. Naime, procjenjuje da se parovi ne slažu oko raznih stvari čak 69 posto vremena. To ne znači da niste kompatibilni, ti stalni sukobi postoje jednostavno zato što niste klonovi. Koliko god bili slični, imate različite osobnosti, potrebe i očekivanja.

Foto: Jupiterimages

Družite se s drugim bračnim parovima

To je još jedan presudan faktor - što više prijatelja imate koji su sretno oženjeni, to ćete vjerojatnije i vi biti. Ne samo da imate primjere zdravih brakova da ih proučavate izbliza, već imate i ljude kojima se obratiti za savjet kad vam zatreba.

Ne mora uvijek biti dobro

Ponekad ćete obožavati svog partnera i nedostajat će vam kada ode po mlijeko. Drugi put će vas izluđivati tjednima. Tako funkcionira veza. Nije uvijek dobro, ali ne bi ni trebalo biti. Usponi i padovi su normalni - ali trajni pad nije.

Procijenite kad vam treba bračni terapeut

Pokažite da brak shvaćate ozbiljno i želite da potraje. Dobar terapeut izolirat će pravi problem i pomoći vam da proradite na njemu, podučavajući vas dobrim komunikacijskim vještinama, objasnila je Cox za Daily Mail.