Skoro polovina roditelja 'ne bi znali' odgajati svoju djecu bez dostupnosti pametnih telefona

Čak 43 posto roditelja nema pojma kako bi odgajati svoje dijete bez pametnog telefona, niti im je jasno kako su ljudi to činili prije nego su se oni pojavili, pokazala je studija provedena na području Velike Britanije, preko platforme za istraživanje tržišta OnePoll.com, u suradnji s agencijom Three UK, a piše New York Post.

Ispitano je tisuću roditelja s djecom u dobi do 6 godina, a istraživanje je pokazalo da roditelji redovito koristite pametne telefone da bi 'kupili' svoju djecu. Prema odgovorima roditelja, telefone koriste i do 77 puta tjedno da bi potražili neki savjet vezano uz odgoj djeteta, dok 61 posto njih kaže da je to najkorisniji alat kojim raspolažu u pri odgoju svoje djece.

Zanimljivo je da prilika za pretraživanje vodi tome da stalno trebamo i tragamo za više podataka, pa 34 posto roditelja kaže da su prelazili na pakete koji im omogućavaju više besplatnog Interneta, no većina roditelja i dalje premašuje ograničenje podataka za pet gigabajta mjesečno.

Mnogi roditelji putem Interneta traže i zabavan sadržaj za svoju djecu.

- Znamo da telefoni igraju važnu u životu ljudi. Kao što pokazuje istraživanje, ona postaje i važnija nakon što dobijete dijete, kad telefon postaje dodatak koji podiže kvalitetu života, kaže Aislinn O'Connor, iz tvrtke Three UK, komentirajući rezultate studije.

- Telefon igra ulogu zabavljača, liječnika, onoga koji povezuje i još mnogo toga u svakodnevnom životu – kazala je.

Studija je utvrdila da je 36 posto roditelja putem pametnog telefona tražilo zabavu i preuzimalo sadržaj koji su ona koristila, što najviše opterećuje prosječnu mjerenu potrošnju na mobitelima ispitanika. U prosjeku na to otpada 12 sati tjedno.

Na pitanje roditeljima za što uglavnom koriste svoje 'pametne' uređaje, čak 67 posto reklo je da njima snima fotografije, 62 posto šalje poruke preko WhatsAppa, a 60 posto njih koristi ih da bi pratilo vremensku prognozu.