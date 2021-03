Postoji puno mitova o tome kako bismo trebali paziti na bateriju svog telefona da bi ona što dulje trajala. Tehnički stručnjaci otkrili su pravu istinu o ovim mitovima.

1. Mit: Ne bih smjeli držati mobitel na punjaču cijelu noć

Pametna tehnologija zaustavlja punjenje baterije vašeg telefona nakon što se napuni. Ako se baterija spusti do određene točke dok je još uvijek priključena, telefon zna kada se ponovno treba početi puniti, kaže Sergio Flores, inženjer elektronike za Samsung. Na ovaj se način, čak i ako svoj telefon punite preko noći, baterija telefona puni samo kada je to potrebno, dodaje.

2. Mit: Dobro je uvijek imati uključenu opciju štednje baterije

Ako telefon nakon punjenja bude u načinu rada s niskom potrošnjom energije, to neće naštetiti softveru, ali može dovesti do slabijeg korisničkog iskustva. Telefoni su dizajnirani da budu doista blještavi i da vam pružaju vrhunsko iskustvo - kaže Brad Nichols, tehničar tvrtke Staymobile, koja se bavi servisom tehnoloških popravaka. Niska svjetlina zaslona može otežati vidljivost i možda primijetite da zvuk nije toliko glasan koliko želite. Osim toga, aplikacije možda provjeravaju obavijesti svakih desetak minuta, tako da nećete dobiti trenutne povratne informacije na koje ste navikli, kaže Nichols

3. Mit: Mobitel treba napuniti 100% prije prvog korištenja

Vaš telefon već ima malo baterije, a preskakanje prvog punjenja neće dugoročno utjecati na njegovo trajanje. Jedini razlog zbog kojeg neki proizvođači predlažu da ga prvo napunite je dobar prvi dojam.

4. Mit: Moj je telefon potpuno siguran u javnom priključku za punjenje

Korištenje javnog priključka moglo bi ugroziti vaše podatke. Za razliku od tipične utičnice u koju biste priključili punjač, kabeli koje vidite u restoranima i zračnim lukama stvaraju jednostavan put za prijenos podataka, kaže Eva Velasquez, izvršna direktorica i predsjednica Resursnog centra za krađu identiteta.

5. Mit: Jedna aplikacija ne može oduzeti toliko energije

Samo jedna aplikacija može 'usisati' tonu baterije. Jedna od takvih aplikacija je Facebook. Ona poput mnogih drugih radi stvari u pozadini, čak i kad je ne pokrećete, Aplikacija neprestano provjerava imate li poruka te osvježava vaš feed u pozadini, kaže Nicholas.

6. Mit: Ne bih trebali puniti telefon sve dok se posve ne isprazni

Istina je kako je bolje puniti litij-ionsku bateriju u telefonu prije nego što dosegne nulu. Ovakve baterije obično 'zaboravljaju' koja je njihova puna razina kapaciteta, pa se kad se napune ne pune na onu razinu kao na početku, kaže Flores. Glavne su marke većinom riješile problem, ali stariji modeli možda još uvijek imaju tih poteškoća, dodaje.

7. Mit: Ne bih smjeli tipkati po mobitelu dok se puni

Možete slobodno otvarati aplikacije ili primati pozive dok se telefon puni. Iako se tijekom punjenja snaga telefona razlikuje od one koju inače koristite, rezultati i performanse uvijek su isti, kaže Flores.

8. Mit: Traženje Wi-Fi mreže ubija bateriju

Za traženje Wi-Fi mreže potrebna je energija, ali ne tolika. Kada telefon traži Wi-Fi mrežu, on traži signale s pristupnih točaka i šalje vlastite signale. Ali, to ne znači da trebate isključiti Wi-Fi svaki put kad napustite kuću jer to ne troši puno baterije, kaže Nichols, a piše Reader's Digest.