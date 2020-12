Ožalošćeni je sin primio e-mail od svog oca dvije godine nakon što je on preminuo, a on je sadržaj podijelio s korisnicima Reddita.

Poruka započinje s riječima:

'Zdravo sine, govorim ti iz groba, uuuuuuuuuu. Uvijek sam i govorio da ću se vratiti i progoniti te.

Ozbiljno, dok ćeš ovo čitati, ja sam već davno otišao. Nadam se da si se do sada uspješno prilagodio životu bez svog starog i da pomažeš svojoj majci u tome.

Imam potpuno povjerenje u tebe da se o mami brineš jednako dobro kao što sam to i sam činio.

Imam neke misli koje sam htio podijeliti s tobom i neke stvari o kojima nismo stigli razgovarati posljednjih mjeseci dok sam bio priseban (pretpostavljam da sam uz morfij vegetirao). Nadam se da sam te pritom zabavio s nekim pristojnim halucinacijama ili nepovezanim glupostima. Prva stvar koju ti želim reći je koliko sam ponosan na tebe...'

- riječi su koje stoje u poruci poslanoj preko internet stranice FutureMe, usluge uz pomoć ljudi mogu slati poruke sebi u budućnosti, a ako ste registriran korisnik, i bilo kome drugim.

Iako se poruka oca nastavlja, sin je nije htio cijelu podijeliti jer smatra da je preosobna, no želio je ukazati koliko su ga razveselile riječi njegovog oca, pa zahvaljuje i tvorcima takve aplikacije.

Iz FutureMe-a kažu: Pošaljite u svoju budućnost neke riječi inspiracije. Ili samo podijelite nešto što bi vam moglo biti zanimljivo za godinu, dvije, tri. Dopustite vremenu da napravi nešto magično, pa neka se to naposljetku i dostavi u prave ruke.

Savjetuju korisnike da za takve poruke koriste Gmail ili druge web adrese, no ne i one poslovne jer ljudi mijenjaju poslove, pa da se to ne zagubi, piše Daily Mail.