Planovi za vjenčanje joj propali jer partner kaže da nisu ni u vezi

Nesuđena mladenka u Facebook grupi požalila se da je punih sedam mjeseci planirala vjenčanje s muškarcem za kojeg je mislila da ju je zaprosio, a onda je on ustvrdio da nisu ni u vezi

<p>Žena koja je planirala svoje vjenčanje punih sedam mjeseci, ostala je zaprepaštena kad je spomenula odlazak u kupnju stvari koje im trebaju za svadbu svome 'zaručniku', a on mrtav-hladan odgovorio da se ne sjeća da ju je zaprosio i da bi uopće trebalo biti vjenčanja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog korone su im propala vjenčanja, ali dobili su torte na poklon</p><p>Nesuđena zaprepaštena 'mladenka' kaže da je istina izbila na vidjelo tek kad je spomenula plan da ode u kupovinu vjenčanice. Na to joj je 'zaručnik' rekao ne samo da se ne sjeća da ju je ikada zaprosio, nego nije ni mislio da su u vezi.</p><p>- Prije devet mjeseci moj (kako sam dosad to mislila) zaručnik pitao me da se udam za njega. Nije imao prsten, pa sam pretpostavila da je to odlučio iznenada. Staložena sam i znala sam da će doći s prstenom kad bude vrijeme, bilo je važno samo to da smo zajedno. Već sedam mjeseci planiram vjenčanje iz snova. Kad sam mu rekla da idem u kupovinu haljine, pogledao me kao da imam pet glava. Da ne duljim: Tvrdi da me nikad nije zaprosio! Štoviše, rekao je: 'Zašto bih zaprosio ženu s kojom ni ne izlazim?' - napisala je nesuđena mladenka u grupi za mladenke na Facebooku. </p><p>Dodala je kako razmišlja da partnera prevari tako da on na prevaru dođe na njihovo vjenčanje, samo da provjeri što će se dogoditi, iako nije sigurna da baš to treba učiniti. </p><p>Ljudi su ostali zbunjeni pričom, mnogi su vjerovali da je to sigurno bila šala koju je shvatila preozbiljno.</p><p>- Ni ja nisam znala jesam li u vezi sa suprugom prva dva tjedna dok smo izlazili, no to je ipak malo drugačije nego da sedam mjeseci vjerujete u zaruke - napisala je jedna bivša mladenka. </p><p>- Vjerojatno je rekla nešto pametno ili slatko, a tip je rekao: 'Hoćeš li se udati za mene?' u ironiji - ustvrdio je jedan komentator, dok drugi misli da ju je 'frajer cijelo vrijeme zezao'. </p><p>Najbizarnije je ipak to što dio ljudi tvrdi da su prošli slično iskustvo. Tako jedna žena piše: 'To se i meni dogodilo. Predložio je vjenčanje i ja sam ga planirala bez prstena. On je novcem od prstena kupio lovačku dozvolu i luk, a kada sam se ja pojavila sa svojim prstenom, pitao me o čemu pričam', prenosi<a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/brides-wedding-plans-ruins-after-22850935"> The Mirror.</a> </p>