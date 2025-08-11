Oko otoka Alcatraz su umjetno napravljeni nasipi zemlje donesene s Anđeoskih otoka na kojoj su zatvorenici sadili cvijeće i grmove kako bi pogled na otok postao ugodniji
Građanima je smetao pogled na Alcatraz pa su zatvorenici otok morali ukrasiti cvijećem
Na otoku Alcatraz u Kaliforniji 11. kolovoza 1934. otvoren je federalni zatvor. Otok u zaljevu San Francisca površine je 90.000 četvornih metara, a nazivaju ga još i The Rock (stijena). Od početka rada pa sve do ukidanja zatvora 1963., Alcatraz je glasio za najčuvaniji i najsigurniji zatvor u Americi. Alcatraz je danas omiljeno turističko odredište.
