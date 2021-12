Božić može biti stresno vrijeme za sve odrasle, s financijskim i društvenim pritiscima koji nas opterećuju više nego inače. Prema stručnjakinji za seks i veze Charisse Cooke, Božić je doba godine kada su romantične veze pod najvećim pritiskom.

- Jako je teško. Ovo vrijeme puno zahtijeva od parova, što sa širom obitelji i djecom o kojima treba razmišljati, kao i vrlo visoka očekivanja o tome kakav bi Božić trebao biti - rekla je 44-godišnja Charisse za britanski The Mirror.

Ona tvrdi da bi intenzivan pritisak kojem su podvrgnuti mnogi odnosi tijekom blagdana mogao biti jedan od razloga visoke stope razvoda u siječnju.

- Pritisak stvaranja savršenog dana, zajedno s nagomilanom frustracijom jer seks pada u pozadinu, previše alkohola i pokušaji da se previše toga odjednom obavi, sve to dovodi do izgaranja u vezi. Prvi radni ponedjeljak nakon Božića poznat je kao Dan razvoda jer odvjetnici bilježe porast upita, a online pretraživanja o razvodu rastu - kaže seks terapeutkinja Clio Wood.

Charisse, koja već dva desetljeća radi kao terapeut, posebno se usredotočuje na međuljudske odnose (i romantične i neromantične).

Tijekom svojih 20 godina u industriji radila je za rehabilitacijske centre, obiteljske terapeute, a danas ima privatnu praksu. Sada na svojoj web stranici nudi besplatne savjete za veze i seks.

- Zanima me kako parovi razgovaraju jedni s drugima, kako se ophode jedni prema drugima, kako jedni drugima pokazuju ljubav u smislu seksa i fizičkog dodira - rekla je.

Charisse vjeruje da je zdrav seksualni život najvažniji čimbenik u održavanju jake veze - a ako parovi ignoriraju probleme u spavaćoj sobi, ti problemi će se gotovo sigurno preliti na druge aspekte veze.

- Seks je često prikriveni razarač odnosa ako stvari ne idu dobro - objasnila je.

- Često u vezi partneri imaju različite seksualne nagone i želje. Partner s manjom željom kontrolira količinu seksa, tako da u vezi već postoji neravnoteža - kaže.

- Ta neravnoteža postaje još izraženija ako njihov seksualni život nije dobar - dodaje.

- Svaki terapeut za parove će reći da ako je seks dobar, to će riješiti mnoge druge probleme povezane s njim, poput osjećaja cijenjenosti i sigurnosti u vezi - objašnjava terapeutkinja.

Dok ulazimo u blagdansko vrijeme, Charisse misli da mnogi preokupirani parovi mogu upasti u zamku zanemarivanja svog seksualnog života dok smišljaju ideje o 'savršenom' Božiću, čemu ne pomažu društvene mreže i filmovi.

- To je također vrijeme kad se većina obitelji okuplja, što je rijetkost u današnjim vremenima - kaže.

Kaže da puno ljudi projicira svoje uspomene i želje za savršenom i skladnom obitelji iz djetinjstva.

- Ovaj praznik koji se posebno odnosi na obitelj postaje pretis lonac svih naših želja, mladih i starih. Ali to je nerealno - Charisse kaže.

Seks terapeutkinja Clio Wood je objasnila kojih je to pet najčešćih grešaka koje dovode do razvoda nakon Božića:

Nema podjele posla - Sve pripreme vezane za blagdane tradicionalno žene preuzimaju na sebe, što dovodi do izgaranja, manjka živaca i sklonosti temperamentnim reakcijama. Takve nepoželjne rezultate je najlakše spriječiti dobrom organizacijom i podjelom posla. Tjedan ili dva prije Božića napravite to-do listu i podijelite obveze s partnerom. Ako to radite prvi put, neka svaki partner prvo preuzme zadatke koje je već ranije radio ili koji su mu 'bliski', a onda podijelite takozvane 'mrske' zadatke da budu podjednaki broj kod oboje. Na taj način postoji velika šansa da će svi odraditi svoj dio posla.

Nema vremena za seks - Koliko god bili zauzeti, uvijek stvorite trenutak za vas i vašeg partnera. Nije bitno je li to ujutro, trenutak kad nema nikog kod kuće ili prije spavanja, morate naći vremena jedno za drugo.

Priprema ručka od nule na sam Božić - Ovo je jedna od najvećih greški koju ljudi radi, a koja stvara jako puno stresa i negativne energije. Sve što možete ranije pripremiti - pripremite ranije.

Izazovni razgovori - Svi su imali barem jedan sukob, mali ili veliki, s roditeljima partnera, njihovom braćom i sestrama ili čak i nećacima. Umjesto da se koncentrirate na to što govore kako biste im mogli odgovoriti, usredotočite se na lijepe stvari. Čak i kad se osjećate direktno napadnuto, na primjer, ako vam partnerova mama komentira da joj se čini da ste se malo proširili u struku ili da vam je preslana francuska salata, zapamtite i prijeđite preko toga. Bit će puno vremena nakon blagdana za rješavanje takvih 'situacija'.

Dugi ostanak na Božićnoj zabavi - Iako je to vrijeme da se malo veselite, plešete i pjevate, opustite od svakodnevnog stresa, ipak nemojte pretjerivati. Sjetite se da vas idući dan čeka puno obveza i umjesto da ste vani do ranih jutarnjih sati postavite si ograničenje - na primjer, doma moram biti do ponoći. Ovako ćete imati dovoljno vremena da se naspavate i da za Božić budete veseli i puni energije, piše britanski Sun.

Kako bi se izborili s pritiscima koje ovo doba godine može donijeti, Charisse je postavila izazov parovima da održe iskru živom, pazeći da posvete vrijeme i svom seksualnom životu:

Seks za doručak

Ako započnete slobodan dan s malo zabave, Charisse kaže da ćete tako potaknuti partnera da razmišlja o vama cijeli dan.

Promijenite mjesto seksa

Stručnjakinja smatra da je važno održavati stvari zanimljivima i predlaže da imate seks u različitim dijelovima kuće kao što su tuš ili stepenice - ili čak ispred božićnog drvca.

Ostanite hidratizirani

Charisse preporučuje nošenje lubrikanta kako biste vi i vaš partner uvijek bili dobro pripremljeni ako vas ponese.

Poslastice za desert

Svi vole slatke poslastice, a Charisse kaže da možete unijeti strast u svoju vezu uživajući u čokoladi ili kremastim slatkim likerima - s golog tijela svog partnera.

Bez seksa, bez spavanja

Ako vi i vaš partner niste uspjeli biti intimni cijeli dan, Charisse ne vidi nikakav problem s brzinskim seksom prije spavanja.

- Želim da savjeti budu uzbudljiv izazov. Ne želim da ljudi na to gledaju kao na dodatne zadatke - rekla je.