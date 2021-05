Često grizemo nokte kad se osjećamo tjeskobno, dosadno ili jednostavno trebamo okupirati ruke. Zapravo, studije pokazuju da to čini i do 30 posto svjetske populacije. Nažalost, postoje slučajevi kada grickanje noktiju može nanijeti više štete nego uopće računamo.

Nokti i zanoktice predstavljaju barijeru koja štiti organizam od mikroorganizama iz vanjskog svijeta. Slina koja sadrži enzime za razgradnju hrane rastvara i kožicu oko noktiju i same nokte, čineći ih slabijima i lomljivima, pa gljivice i bakterije lako mogu napasti to područje i izazvati infekcije, upozorava dermatologinja Rachel Nacazarian, iz tvrtke Schweiger iz New Yorka, dodavši kako je zato jako važno pokušati iskorijeniti tu naviku.

Može oštetiti zube

Naši zubi mogu biti puno tvrđi od noktiju, ali griženje noktiju može rezultirati trajnim oštećenjem zuba, pa čak i desni. Učestalo brušenje između zuba i noktiju može uzrokovati da se zubi istroše ili puknu. Također vam može povećati vjerojatnost da se vaši zubi pomaknu s mjesta ili da se olabave i ispadnu.

Zna potencirati loš zadah

Klice koje ulaze u naše tijelo čestim grizenjem noktiju na kraju bi mogle pronaći put u naša crijeva. Te klice mogu uzrokovati gastrointestinalne infekcije koje mogu rezultirati bolovima u trbuhu i proljevom. Osim toga, bakterije koje se nalaze ispod nokta mogu u ustima uzrokovati loš zadah.

Šansa za zarazu je veća

Svaka aktivnost koja uključuje dodirivanje lica povećava naše šanse za širenje i hvatanje bolesti. To znači da su skloniji 'mikrobnim kontaktima', odnosno povećavate si šanse da se prehladite.

Može dovesti do prišteva na licu

Grizenje noktiju također može uzrokovati mikroskopske pukotine na koži oko noktiju gdje mogu ući virusi koji uzrokuju bradavice. Tada se virus može prenijeti s prstiju ili noktiju, na lice dodirom ili kada grize nokat. To može dovesti do prišteva na licu, posebno u blizini usana.

Zna izazvati glavobolje

Ljudi koji grizu nokte također imaju povećane šanse za razvoj bruksizma ili nenamjernog brušenja naših zuba. Oni s bruksizmom mogu osjetiti bolove u čeljusti, napete mišiće, bolove oko lica i kronične glavobolje, prenosi BrightSide.

Grizenje noktiju povezano je najviše sa stresom, tjeskobom i nervozom. Stručni izraz za ovu naviku je onihofabija, a jednom kad počnete, teško je prestati s njom. Znanstvenici su kategorizirali grizenje noktiju kao ponavljajući poremećaj usmjeren na tijelo. Laički rečeno, taj poremećaj je daljnji rođak opsesivno-kompulzivnim poremećajima koji ljudi koriste nesvjesno kako bi se lakše nosili sa stresom i tjeskobom.

Kako prestati?

Želite li zaštititi nokte od zuba, potrošite novac na njih, savjetuje dermatolozi. Brojni se te navike riješila upravo na taj način, jer počinju uživati u tome da imaju lijepo njegovane nokte, osobito žene.

Režite nokte na kratko

Tako će grickanje noktiju biti veći izazov nego s dužim noktima, kod kojih imate što zahvatiti zubima.

Pretjerujte s kremom za ruke

S njegovanim i glatkim rukama neće biti suhe kože koju ćete poželjeti izgrickati. Osim toga, okus i miris kreme za ruke stalno će vas podsjećati na to da ne smijete gristi nokte.

Gel ružnog okusa

Pronađite lak ili gel za nokte s gorkim okusom, namijenjen upravo za iskorjenjivanje navike grickanja noktiju, kako bi vas neugodan okus podsjećao na to da ih ne smijete gristi.

Zabavite ruke

Ako grickate nokte iz dosade, ili kad ste tjeskobni, usvojite neku naviku kojom ćete zabaviti ruke. Na primjer, kad vam je dosadno uzmite olovku i crtajte, ili uzmite u ruke loptice za vježbanje snage.

Opustite se

Naučite tehniku dubokog disanja, kako biste smirili nervozu ili tjeskobu, umjesto da to 'liječite' tako da navalite na nokte i zanoktice.

Osvijestite okidače

Pokušajte pratiti kada se navika grickanja noktiju 'aktivira', odnosno u kojim situacijama osjećate takvu potrebu. Pokušajte reagirati preventivno, prije nego se te situacije dogode.

I zavoj može biti rješenje

To je jedna od taktika koja mnogima pomaže - omotajte nokte zavojem, ili flasterom, kako zubima ne biste mogli do njih, ili navucite rukavice, piše portal Prevention.