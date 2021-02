Dok se Europa izvlači iz blokade uzrokovane koronavirusom, stručnjaci za javno zdravstvo ukazuju na neugodnu istinu: Mnogi njezini građani trebat će skinuti nekoliko kilograma kao dio dugoročne strategije prevencije bolesti vezanih s viškom kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrana koja jača imunitet

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, udio odraslih u EU koji pate od pretilosti ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu povećao se s 47 posto u 1990. na 60 posto u već u 2016. godini.

Šećer je velik problem

Povećani unos šećera je veliki problem diljem svijeta, a najmlađe generacije su najviše pogođene jer jedu zaslađenu hranu i općenito unose previše šećera u organizam jedući veće količine slatkiša i pijući više zaslađenih pića nego ikad prije.

- Pića zaslađena šećerom, poput gaziranih sokova, energetskih napitaka i slatkog čaja vodeći su izvor prekomjerne konzumacije šećera - pružajući 47% dodanog šećera u prehrani - kaže dijetetičarka Sue Heikkinen.

- Postoje neke ohrabrujuće vijesti - ovaj dodani unos šećera predstavlja smanjenje u odnosu na ranija izvješća - dodaje.

- Mnoge nuspojave prekomjerne konzumacije šećera nisu trenutne, već se nakupljaju tijekom godinama stvarajući zdravstvene probleme - kaže Elizabeth Spencer registrirana dijetetičarka u Central DuPage bolnici Northwestern Medicine.

- To uključuje rizik od dijabetesa tipa 2, masne jetre, bolesti srca i upale zglobova - objašnjava.

Pretjerani unos dodanog šećera može dovesti do različitih zdravstvenih problema poput debljanja, upale i dijabetesa, pa treba paziti na znakove da pretjerujete s unosom šećera prije nego što situacija postane ozbiljna.

Prekomjerni unos šećera u organizam ćete prepoznati po naglom padu energije

Jedan od najozbiljnijih znakova opasnosti da jedete previše šećera je to što se stalno osjećate i tjeskobno i umorno.

Šećer je glavni izvor energije, pa je pomalo ironično da prevelika konzumacija može uzrokovati umor.

- Jedenje slatke hrane doista može dati energetski poticaj, ali kasnije može rezultirati naglim padom - kaže Heikkinen i dodaje da to može stvoriti začarani krug ponovnog okretanja šećeru za brzu energiju, a zatim osjećaj umora i naglog pada energije kasnije.

Spencer objašnjava da jedenje previše šećera odjednom može izazvati nervozu, ali umor će brzo doći nakon toga.

- Hrana s visokim udjelom šećera u kratkom roku povećava količinu šećera u krvotoku i pruža brz nalet energije, ali i osjećaj tjeskobe i nervoze piše Eat This, Not that. Kad u krvotoku imamo preveliku količinu šećera, naše tijelo brzo proizvodi hormon inzulin koji uvodi šećer u naše stanice. To onda može uzrokovati pad šećera zbog smanjenog šećera u našem krvotoku, što rezultira osjećajem umora - objašnjava Spencer.

Ovaj osjećaj naglog pada energije neće vas samo samo iscrpiti u određeno doba dana, nego će i poremetiti san.

- Konzumacija velikih količina šećera povezana je s lošom kvalitetom sna. U kliničkom ispitivanju koje je procjenjivalo utjecaj šećera na san, oni koji su konzumirali značajne količine šećera manje vremena su proveli u dubokom snu koji obnavlja tijelo. Ljudima koji su jeli više šećera trebalo je i duže vrijeme da utonu u san - kaže Spencer.

Kako šećer možete uklopiti u zdravu prehranu?

- Iako postoje zdravstveni rizici od viška šećera, on nikako nije otrovan - kaže Heikkinen.

Zapravo, potpuno uklanjanje šećera može čovjeka potaknuti da još više žudi za slatkišima, što otežava kontrolu nad samim sobom kad se napokon slatko nađe na meniju,

- Ako možete ograničiti podle izvore dodanog šećera poput žitarica, preljeva za salate ili granola pločica, unos šećera je dovoljno smanjen da si možete priuštiti slatku hranu u kojoj stvarno uživate poput kockice čokolade - kaže Heikkinen.

- Umjerenost je ovdje ključna. Treba pažljivo sagledati što čovjek sve jede kako bi s menija maknuo hranu koja je zaslađena, a koja čovjeka ne usrećuje - kaže Spencer.

Ona preporučuje nekoliko jednostavnih načina za kontrolu unosa šećera.

Čitajte što piše na prehrambenim naljepnicama na hrani koju kupujete i držite šećer na manje od 6 grama po jednoj porciji pakirane prehrambene robe (ovo isključuje voće i obične mliječne proizvode).

Uparite hranu s dodanim šećerom s proteinima, mastima i vlaknima kako biste usporili probavu i produžili osjećaj sitosti. Dobar primjer je spajanje porcije zaslađene granole s običnim grčkim jogurtom i bobičastim voćem.