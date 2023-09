Guinnessovi rekorderi: Ljudi s najvećim ustima, stražnjicom, grudima, obrazima, jezikom...

Samantha Ramsdell - žena s 'najvećim ustima'

Samantha Ramsdell (31) iz Connecticuta drži Guinnessov rekord za najveća ženska usta na svijetu. Njezina usta široka su 6,52 centimetra.

Na TikToku, Samantha Ramsdell ima 1,7 milijuna pratitelja zahvaljujući svojim ogromnim ustima. Rekla je kako se osjeća sjajno zbog činjenice da može proslaviti svoju neobičnu prednost.

Chelsea Charms – žena s 'najvećim grudima na svijetu'

Iako je ponosna na svoje grudi, ova Amerikanka tvrdi kako zbog njih ima problema s jelom i mora spavati na leđima. Također, teško joj je i stati u zahode u avionu te mora redovito vježbati.

U intervjuu je ispričala da su joj grudi veličine 164XXX, a zbog zahvata koji si je dala napraviti joj neprestano rastu. Točnije, grudi je povećala sada već ilegalnim zahvatom kojim joj je u svaku dojku ugrađena polipropilenska žica. Taj materijal iritira sluznicu grudi te stvara serum koji povećava grudi, a taj proces može trajati beskonačno dugo.

Jonah Falcon – muškarac s 'najvećim penisom na svijetu'

Jonah Falcon iz New Yorka u SAD-u ima penis od 35 centimetara kad je u erekciji - i kaže da su ga njegove velike genitalije u prošlosti dovele u nezgodnu situaciju.

Glumac je bio u međunarodnoj zračnoj luci San Francisco 2012. godine kad su zaštitari iz Uprave za sigurnost prometa postali sumnjičavi - strahujući da bi mogao nešto prikriti u hlačama.

Anastasia Pokreshchuk – žena s 'najvećim obrazima na svijetu'

Anastasiia Pokreshchuk (34) iz Ukrajine potpuno se transformirala nakon što je potrošila tisuće na plastične operacije i filere. U dobi od 26 godina ubrizgala je prve filere za lice, povećala je usne i ubrizgala botoks u čelo. Od tada je prestala brojiti koliko je tretmana napravila.

Natasha Crown – žena s 'najvećom guzom na svijetu'

Natasha Crown iz Švedske sanja o najvećoj guzi na svijetu, pa je svoju operirala šest puta kako bi se približila ostvarenju svoje najveće želje. Operacije je platila nešto više od 110.000 eura jer tvrdi da guza što je veća, to je bolja.

Natasha je dobila ideju o povećanju stražnjice kad je počela trenirati u teretani, pa je ubrzo shvatila da do guze može doći jednostavnijim načinom.

Nick Stoeberl – čovjek s 'najvećim jezikom na svijetu'

Nick Stoberl iz SAD-a Guinnessov je rekorder jer ima 'najduži jezik na svijetu'. Njegov jezik dug je čak 10.1 centimetar koji su izmjerili od vrha jezika pa do sredine gornje usne. Nick je priznao da mu je dugi jezik promijenio život.

- To što imam dug jezik, ne mislim da to nužno pomaže mom osjetilu okusa. Možda me to tjera da jedem više. Ako zaprljam lice dok jedem, mogu samo polizati hranu - ispričao je Nick.

Andrea Ivanova – žena s 'najvećim usnama na svijetu'

Andrea Ivanova (25) iz Sofije u Bugarskoj, imala je najmanje 32 zahvata samo na usnama, a nada da se će joj injekcije pomoći da izgleda više poput lutke Barbie. Potrošila je već više od 5000 dolara samo na usne.

Ima 30 injekcija hijaluronske kiseline u ustima, piše Daily Star.