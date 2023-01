Hailey Bieber pokrenula novi trend: Majica 'nepo baby' za sve one čiji su roditelji slavni

Hailey Bieber, kći glumca Stephena Baldwina te nećakinja Aleca Baldwina, ponosno nosi majicu na kojoj ističe da je 'dijete nepotizma' te nastavlja u javnosti temu o kojoj se ne voli govoriti, upravo radi same činjenice da slavna djeca uistinu imaju prednost nad ostalima u svijetu šoubiznisa.

Žargon za 'bebu nepotizma', odnosno dijete poznatih ili utjecajnih roditelja, posljednjih mjeseci širi se po društvenim mrežama te naglašava prednost obiteljskih veza u svijetu filmskog i glazbenog biznisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Mama i kći u istoj robi

Mnoge osobe koje su upravo to, djeca slavnih, poput Lily Rose Depp, kritizirani su radi poricanja prednosti koje im ta situacija donosi - da im je zapravo od samih početaka sve lakše, a kamoli uspjeti se na ljestvici popularnih lica, piše cnn.

Često slavni tvrde kako im te obiteljske veze nisu pomogle, no nedavno je glumica Gwyneth Paltrow konačno progovorila iskreno, upravo u razgovoru s Hailey.

U emisiji koju vodi, Gwyneth, i sama dijete slavnih roditelja, nedavno je priznala da je ipak istina da oni imaju pristup tamo gdje drugi nemaju.

- Kao dijete slavnih roditelja, imate pristup tamo gdje drugi nemaju, tako da to područje uistinu nije ravnopravno. No kad ste jednom unutra, kad ste ušli na taj način, morate raditi dvostruko bolje kako bi vas priznali - komentirala je glumica, čija je majka slavna glumica Blythe Danner. Ujedno su komentirale kako često ljudi govore - ti si tu samo radi svoje mame ili tate, radi obitelji i veza.

Ova tema je uvijek atraktivna, no slavni je često izbjegavaju, upravo radi te činjenice da uistinu imaju prednost. Pa sada Hailey ponosno ističe svoj 'status', na što joj je Gwyneth na društvenim mrežama odgovorila - možda će mi trebati par ovakvih majica.

Složile su se da nitko ne bi smio imati negativan utjecaj na nečiji život, kamoli osobe koje je ne poznaju. Slavni se s procjenama i komentarima susreću svaki dan no rijetko progovaraju o tome kako ih to pogađa. To posebno smeta slavnima 'nepo bebama', no, kako je Gwyneth priznala, na koncu su im vrata 'otvorenija' nego drugima.

Majice s porukama su dobro sredstvo komunikacije kad osoba želi nešto poručiti bez riječi, ta 'statement' kreacija dobiva društveno angažiranu ili ulogu pokretača nekih rasprava u društvu. Ovo je taj moment, kad slavne osobe ponosno ističu da su djeca slavnih te da i sama traže vlastito mjesto u društvu.

Hailey ima vlastiti beauty brend i supruga je pjevača Justina Biebera što je čini pravom pripadnicom ovog privilegiranog kluba, kao i mnoge druge - od Kardashianki do Lily Collins (otac pjevač Phil Collins), Zoe Kravitz (otac Lenny Kravitz), Lile Moss (kćer Kate Moss) te brojnih drugih.

Naravno, nakon 'nepo baby' majice, pojavila se i jedna drugačija - za one koji žele to biti, a nisu. Modni humor i sarkazam ovdje dolaze do izražaja, zabava se nastavlja, no tema će uvijek biti aktualna.

Najčitaniji članci