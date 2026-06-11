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Hajduk odigrao prvu službenu utakmicu i postao simbol Splita

Piše Marijana Matković,
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Hajduk odigrao prvu službenu utakmicu i postao simbol Splita
Foto: HNK Hajduk

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Hajduk je istrčao u sastavu: Buchberger, Namar, Zappa, Bonetti, Granić, Fakač, Kraljević, Cotić, Gazdić, Bedalov i Raunig

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Nogometni klub Hajduk osnovan je u Pragu u veljači 1911. godine, a prvu službenu utakmicu prva momčad je odigrala 11. lipnja 1911. godine. Nakon mjeseci priprema, nabavke dresova (koji su stigli iz Praga - dres na crveno-bijele pruge, dok su bijele majice usvojene malo kasnije) i uređenja terena na bivšem vojnom vježbalištu zvanom Kraljeva njiva (Stari plac), došao je dan za prvu službenu utakmicu. Protivnik je bio Calcio Spalato, klub lokalnih splitskih talijanaša, a za Splićane je to bilo pitanje nacionalnog i gradskog ponosa, ne samo odmjeravanje snaga u nogometu.

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