DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Hajduk je istrčao u sastavu: Buchberger, Namar, Zappa, Bonetti, Granić, Fakač, Kraljević, Cotić, Gazdić, Bedalov i Raunig
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Hajduk odigrao prvu službenu utakmicu i postao simbol Splita
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Nogometni klub Hajduk osnovan je u Pragu u veljači 1911. godine, a prvu službenu utakmicu prva momčad je odigrala 11. lipnja 1911. godine. Nakon mjeseci priprema, nabavke dresova (koji su stigli iz Praga - dres na crveno-bijele pruge, dok su bijele majice usvojene malo kasnije) i uređenja terena na bivšem vojnom vježbalištu zvanom Kraljeva njiva (Stari plac), došao je dan za prvu službenu utakmicu. Protivnik je bio Calcio Spalato, klub lokalnih splitskih talijanaša, a za Splićane je to bilo pitanje nacionalnog i gradskog ponosa, ne samo odmjeravanje snaga u nogometu.
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