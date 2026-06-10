DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernji list u lipnju 1990. pisao o poduzetniku koji je uložio svoj kapital zarađen u Njemačkoj. Investirao je 70 posto, a INA-Trgovina ostatak pa su tako raspoređivali i proviziju
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Prvu privatnu crpku u Hrvatskoj otvorili su u Novoj Gradiški
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Početkom osamdesetih godina privatno poduzetništvo u tadašnjoj Jugoslaviji još je bilo rijetkost, pa je svaka uspješna poslovna priča izazivala veliko zanimanje javnosti. Upravo zato je Večernji list u lipnju 1990. objavio teksta o Stjepanu i Dragici Berić iz Nove Gradiške, vlasnicima prve privatne benzinske crpke u Jugoslaviji, koju su otvorili dvije godine ranije.
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