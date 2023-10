Halo, halo: Barbara, Viktorija i Laura 30-ih spajale Zagrepčane

Vratimo li se samo malo u prošlost, kojih dvadesetak godina unatrag, shvatit ćemo da se pojam ‘telefon’ danas upotrebljava za nešto potpuno drugo - a to je mobitel, odnosno pametni telefon. On danas stane u dlan, ali nekad tome nije bilo tako. Stariji će se s nostalgijom prisjetiti doba glomaznih ‘fiksnih’ telefona i javnih govornica, kada su okretali brojčanike na sada već izumrlim aparatima, a onda i shvatiti koliko se naš dnevni životni ritam promijenio. Jer, zaboga, kako se to, pitat će se nešto mlađi, nekad telefoniralo preko žice i to na jednom mjestu?