Helena (40) je žena od čelika: Treniram čak šest sati na dan

Čehinju Helenu Karaskovu Erbenovu (40) prije četiri dana proglasili su najizdržljivijom ženom Europe i primili su je u XTERRA Kuću slavnih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

XTERRA je vodeća svjetska off-road triatlon utrka, a iako za Ironman smatraju da je najteža utrka jer je i najduža, organizatori nam ističu kako je XTERRA možda i zahtjevnija jer se odvija po nepredvidljivim prirodnim terenima i šumi, za koje je potrebna itekakva motivacija, snaga i, u konačnici - izdržljivost.

Posljednjih devet sezona Helena je dominirala na europskoj sceni, a tome u prilog idu i 34 pobjede u 13 zemalja i dosad neviđenih pet XTERRA europskih naslova te četiri naslova pobjednice XTERRA WORLD TOUR-a.

Foto: XTERRA

Od prve pobjede na XTERRA France 2012., bila je uzor izvrsnosti, okrunivši se barem s tri pobjede u svakoj sezoni. Ovu nekadašnju profesionalnu skijašku trkačicu, koja je nastupila i na dvojim Zimskim olimpijskim igrama, upitali smo koliko kilometara pretrči, prepliva i biciklira godišnje.

- Prijeđem mnogo kilometara, ali to je svake godine otprilike ista brojka. Dakle, oko 5000 kilometara prijeđem na biciklu, 2000 trčeći i oko 300 kilometara plivajući. Nekad zimi na skijama ili ljeti na rolama prijeđem 1000 km - kaže ultramaratonka, koja se sportom počela baviti prije 30 godina.

Foto: KL-Photo

- Od desete godine sam u skijaškom klubu, u kojem sam prije svega trenirala skijaško trčanje, ali i vozila bicikl, rolala te veslala u kajaku. Išli smo i u teretanu, gdje smo se kondicijski pripremali ljeti, a skijali bismo zimi. To je bilo sjajno. Na skijanju nijedan trening nije dosadan i isti. S 18 godina primili su me u nacionalni tim i 12 godina sam nastupala na utrkama Svjetskoga kupa. Ali na kraju sam se umorila i trebala odmor. Kćer Maju rodila sam 2010.. No nakon toga sam bila toliko željna sporta, i probala sam XTERRA utrke, koje su mi baš odlično odgovarale. Zavoljela sam to čim sam isprobala - priča nam.

Nikad ne broji izgubljene kalorije na treninzima i natjecanjima, najvažnije joj je da odradi dobar trening i da uživa.

Foto: CAREL DU PLESSIS

- Obožavam pomicati svoje granice do maksimuma. I mogu vam reći da više volim trenirati nego se natjecati. Na utrci se motiviram time što je želim završiti, a moja taktika uključuje lagani ulazak u utrku i snažan završetak - kaže. Jedno je vrijeme bila vegetarijanka, ali je shvatila da joj je meso ipak potrebno za ove “nadljudske” napore. Ne jede puno, ali jede redovito, pet obroka na dan, nekad i više. Prošle godine kad se pripremala za svjetsko prvenstvo, u komadu je odradila 65 km trčanja i 10 kilometara plivanja. Obično na treningu trči oko 35 kilometara bez stanke.

- U Kini sam sudjelovala i u avanturističkim utrkama koje uključuju trčanje oko 33 kilometra, dok se prije toga vozi bicikl 135 km po planini, a nakon toga rafta - kaže nam Helena i dodaje:

- Ali ako mislite da volim duge utrke ili provoditi puno vremena na treningu, to nije istina, jer više volim brzinu i osjećaj da sam brza. XTERRA-ine udaljenosti su velik kompromis. Nisu kratke, ali nisu ni tako duge, i svaki čovjek može ih probati - kaže.

Foto: CAREL DU PLESSIS

U Hrvatsku je došla najaviti prvu XTERRA adrenalinsku utrku, koja će biti u travnju na Lošinju. Okupit će više od 900 profesionalnih sportaša iz cijelog svijeta. Oni će se pokušati kvalificirati na XTERRA Svjetsko prvenstvo na otoku Maui (Havaji), odakle potječe ova utrka. Prednatjecateljima je 41,5 kilometara off road staze na kojoj u što kraćem vremenu i po pravilima moraju preplivati 1,5 kilometar mora, odvoziti 30km off road biciklističke staze te istrčati 10 off road kilometara.

Superžena

Helena ima 40 godina, a sportom se bavi od desete godine. XTERRA-u je otkrila s 30 godina i posljednjih deset joj je sva posvećena.

2,5 posto potkožne masti ima Helena, mjereno debljinom kožnog nabora na nekoliko točaka na tijelu

5000 kilometara godišnje prijeđe biciklom

U prosjeku trenira šest sati na dan, ali između utrka trenira i kraće, oko sat ili sat i pol.

2000 kilometara pretrči godišnje u utrkama i na treninzima

300 kilometara prepliva u godišnjem režimu

65 km trčanja i 10 kilometara plivanja najduža je dionica koju je lani prošla bez stajanja. Na treningu, kaže, obično trči 35 kilometara u komadu.

Inspiracija joj je teren - off road

Helena je inspiraciju za ovakve ekstremne sportske napore pronalazila u terenu koji je uvijek drugačiji.

- Za mene je to bio izazov od samog početka. XTERROM sam se počela baviti s 30 godina, a baš kao i u skijanju sve je bilo toliko novo i oduševljavalo me svaki dan. Od kad sam ju isprobala nisam stala. Volim istraživati nove lokacije i vraćati im se svake sljedeće godine - zaključuje Helena

XTERRA Croatia MTB Race

U sklopu utrke održat će se i utrka brdskog biciklizma - XTERRA Croatia MTB Race. Dužina off road mountbike staze bit će 40 kilometara uz ukupnu visinsku razliku od 900HM, sa startnom i ciljnom pozicijom u Malom Lošinju.

Hrvatska verzija

Hrvatsku verziju ove moćne globalne utrke koja se 18. travnja 2020. trči u Hrvatskoj na otoku Lošinju, predstavio je Luka Mišović, direktor utrke XTERRA Croatia:

- Izuzetno sam ponosan i sretan što smo moj tim i ja nakon gotovo godinu rada sa XTERRA-om uspjeli dogovoriti da se upravo ova svjetski poznata triatlon utrka održi u Republici Hrvatskoj i to na jednom od naših najljepših otoka, na Malom Lošinju. Najbolji natjecatelji svijeta u ovome sportu na Lošinju će se boriti za 51 “ulaznicu” za njihov nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava na otoku Mauiju na Havajima u listopadu 2020. godine. Siguran sam da će XTERRA Croatia ostaviti bez daha i one najspremnije - kazao je. Direktor Turističke zajednice grada Malog Lošinja, Dalibor Cvitković potvrdio je spremnost lokacije za domaćinstvo ovog prestižnog sportskog natjecanja:

- Zadovoljstvo nam je da će se upravo na Lošinju, koji nosi titulu Europskog otoka sporta u 2020. godinu, održati prvo hrvatsko izdanje vodeće svjetske off road triatlon utrke. Vjerujem da će sudionike očarati atraktivan krajolik i lošinjske staze, jer upravo su mnogi plivači već potvrdili ljepotu i visoku čistoću našeg mora. Cilj nam je sportom i biciklizmom te ovakvim sportskim događajima

produžiti turističku godinu te se nadamo da ćemo Master planom razvoja bike turizma to i uspjeti - dodaje Cvitković.



Helena Karaskova Erbenova u dva dana obišla je lokacije i rutu utrke na Malom Lošinju-

- Lošinj je predivno mjesto, jednostavno prelijepo. Oduševljena sam prirodom, gostoljubivošću lokalnih ljudi te odnosom prema poviješću, osobito kroz Muzej Apoksiomena. Za onaj dio natjecateljskih staza i ruta koje sam vidjela i testirala mogu reći da su vrlo izazovni i prelijepi u isto vrijeme i sigurna sam da će natjecatelji uživati i ponijeti prelijepe uspomene sa sobom. Radujem se proljeću i XTERRA utrci na Lošinju - kazala je.

Prijave za XTERRA Croatia koja se održava od 16. do 19. travnja u Malom Lošinju otvaraju se u

nedjelju 1.12.2019. na adresi https://www.xterraplanet.com/event/xterra-croatia. Pravo prijava imat će i hrvatski trkači triatlonci.

Povijest XTERRA utrke

Sve je započelo 1996. godine, kada su se gorski biciklizam i triatlon sastali u dvoboju najjačih na havajskom otoku Mauiju. Utrka se sastojala od grubog plivanja oceanskim vodama, utrke brdskim biciklom i trčanjem. Predstavljala je novi trkački format koji je privlačio i triatlonce i brdske bicikliste. Brdski biciklisti donijeli su svoj ležeran stil i jako samopouzdanje. Triatlonci su donijeli svoje naporne treninge i strastvenu predanost. Ubrzo su otkrili zajednički duh i stav koji ih je spajao. Ma koliko bili različiti, nisu se mogli oduprijeti izazovima i uzbuđenjima koje nudi ovaj novi multi sport. Od jednodnevne utrke koja se održavala na najudaljenijem otočnom lancu na svijetu - na Havajima, XTERRA je evoluirala u izdržljivi sportski životni stil koji je atraktivan diljem svijeta. U proteklih 20 i više godina XTERRA je prerasla svoj status samo "utrke" i postala istinski način života za tisuće neustrašivih triatlonaca i trkača diljem svijeta, naglasili su nam ogranizatori.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: