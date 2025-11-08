Helena iz Pule proglašena najboljom radnicom Hrvatske - Pomaže beskućnicima

U vremenu kad dominiraju loše vijesti, iz Pule stiže jedna sasvim drukčija priča. Helena Babić dobitnica je nagrade Mali svjetionik 2025., priznanja koje već osam godina slavi ljude koji svojim radom i dobrotom čine razliku u zajednici.

Ova medicinska sestra i humanitarka osvojila je srca žirija i publike svojom predanošću radu s beskućnicima i osobama u potrebi. Uz titulu „najboljeg radnika Hrvatske“ pripala joj je i nagrada od 15.000 eura.

Od volonterke do pokretačice promjena

Helena Babić svoj je humanitarni put započela u Crvenom križu. Danas vodi Udrugu AjA u Puli, gdje svakodnevno pomaže ljudima koji su ostali bez doma i podrške. Udruga je pokrenula prvi „Housing First“ model u regiji, projekt koji je omogućio da 13 osoba iz beskućništva dobije dom i novi početak.

- Ova nagrada nije samo za mene. Ona pripada cijeloj zajednici koja je vjerovala da se pozitivne priče mogu čuti. U vremenu punom negativnosti, Mali svjetionik pokazao je da dobro još uvijek ima snagu, izjavila je Babić nakon dodjele.

Ljudi koji mijenjaju Hrvatsku

Svečano proglašenje održano je 7. studenoga u Zagrebu, u sklopu Global Leadership Summita. Među deset finalista bili su učitelji, poduzetnici, terapeuti, odgajatelji i humanitarci iz cijele Hrvatske – ljudi koji svakodnevno čine razliku, iako rijetko dospiju u medije.

Svaki od finalista osvojio je 1.000 eura, a njihove priče još su jednom podsjetile da vrijednost pojedinca nije u položaju koji zauzima, nego u načinu na koji pristupa svom poslu i ljudima oko sebe.

Natječaj Mali svjetionik pokrenuli su Kristijan Cinotti i Ivan Topčić s idejom da istaknu pojedince koji svoj posao obavljaju s poštenjem, strašću i srcem. Od 2018. do danas ispričano je 85 životnih priča, a ukupno je dodijeljeno više od 135.000 eura nagrada.

- U vremenu prepunom loših vijesti želimo biti ona dobra. Dokaz da među nama još postoje ljudi čije su priče ispunjene pozitivom, poručio je Cinotti zahvalivši svim partnerima i podupirateljima projekta.

Helena i njezina udruga AjA djeluju tek nepune dvije godine, ali su već promijenili način na koji Istra gleda na problem beskućništva.

- Ne bavimo se samo pomoći, nego vraćanjem dostojanstva. Svaki čovjek zaslužuje krov nad glavom i priliku za novi početak, kaže Babić.

Po mišljenju mnogih, Helena Babić simbol je onog najboljeg što Hrvatska ima – empatije, ustrajnosti i hrabrosti da se mijenja svijet, jedan život po jedan.