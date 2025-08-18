Obavijesti

Hendrix na festivalu Woodstock oduševio američkom himnom

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Hendrix je izašao na pozornicu Festivala u Woodstocku u bijelom kaputu s resama u kombinaciji s plavim trapericama. Ovaj nadaleko poznati glazbeni događaj zatvorio je izvedbom pjesme 'Hey Joe'

Dana 18. kolovoza 1969. pjevač Jimi Hendrix svirao je na festivalu Woodstock u američkoj saveznoj državi New Yorku. Trebao je svirati posljednju večer festivala, 17. kolovoza, ali kad se koncert oduljilo, na kraju je izašao na pozornicu ujutro 18. kolovoza. Zatvorio je festival izvedbom pjesme "Hey Joe", a odsvirao je i američku himnu "The Star Spangled Banner".

